San Valentín se celebra en Grupo Huentala con un plus: gastronomía, vinos y un inicio especial

Como en cada fecha especial, Grupo Huentala se destaca con propuestas premium que marcan la diferencia. El sábado 14 de febrero , Día de San Valentín, quienes elijan cenar en los restaurantes del Grupo ubicados en el centro de Mendoza , disfrutarán no solo de menús especialmente diseñados —con alternativas de carnes, pastas, opciones veggie y sin TACC— sino que además serán agasajados con un paso extra que lo distingue de otras propuestas existentes en Mendoza: una recepción de bienvenida en el Garden de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , para entrar en clima en esa noche tan especial.

En dicha recepción, que tendrá lugar a partir de las 20:30 h. , los asistentes podrán disfrutar de un espumante de la línea Sombrero de Huentala Wines, además de amenidades gastronómicas y un show de música en vivo.

Como segunda etapa de la celebración, desde las 21:30 h. , cada pareja se dirigirá al restaurante elegido para la experiencia, entre los que se encuentran:

(Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza)

Ubicado en el piso 17 del hotel, ofrece una de las vistas más altas de la provincia, apreciando la majestuosidad de las montañas y las luces de la ciudad.

Propuesta: dos opciones de menú de 4 pasos (uno sin TACC), con opciones vegana y vegetariana, maridados con vinos de Huentala Wines.

Valor: ARS 90.000 por persona.

Deco San Valentín Mirador

Devas Bar

(Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza)

Una alternativa más descontracturada, ideal para compartir.

Propuesta: bocados fríos y calientes y postre para dos, acompañados por un maridaje de vinos de Huentala Wines.

Valor: ARS 55.000 por persona.

La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino

(Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza)

Ideal para quienes quieran disfrutar de la cocina con sabor a familia y recetas de la abuela.

Propuesta: antipasti, plato principal (opción carnes o vegetariana) y postre. Incluye bebida sin alcohol y vino línea Gran Sombrero de Huentala Wines.

Valor: ARS 86.000 por persona.

Deco San Valentín La Cabrera

La Cabrera, casa de carnes

(Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza)

Una cena íntima y sensorial, con el fuego y la parrilla como protagonistas, ambientada con velas y música suave.

Propuesta: menú de 5 tiempos —“Antes del fuego”, “La chispa”, “El fuego”, “Un respiro en las brasas” y “Dulce final”— con opción vegetariana y armonización de vinos.

Valor: ARS 90.000 por persona.

Todas las opciones incluyen estacionamiento.

Con esta propuesta integral, Grupo Huentala invita a vivir San Valentín desde el primer brindis hasta el último detalle, combinando gastronomía de alto nivel, vinos de excelencia y un ambiente cálido y distintivo para celebrar el amor.

Para reservas, comunicarse al: +54 9 2614 16-5835 / [email protected]

Finca La Isabel Estate

Planes para compartir en pareja en Valle de Uco

Huentala Wines invita a quienes deseen disfrutar de un día romántico con la Naturaleza como testigo, a visitar su finca ubicada en Camino Estancia Silva s/n, en Gualtallary, Tupungato.

De miércoles a domingo, se ofrecen visitas guiadas, degustaciones, almuerzos de pasos con maridaje, picnics al aire libre y opciones más ligeras como “Huentala al paso”. A esto se suma la propuesta gastronómica de La Cabrera, que presenta durante los domingos de febrero dos menúes pensados para disfrutar de sus reconocidas carnes asadas.

Para reservar estas experiencias, contactarse al: +54 9 2615 79-1852 / [email protected]

