De Recoleta a la Patagonia: Turismo Doss celebra San Valentín con propuestas en sus hoteles de Buenos Aires y El Calafate

Con brindis de regalo, Turismo Doss propone celebrar el 14 de febrero en Esplendor Plaza Francia y Esplendor El Calafate by Wyndham, con experiencias pensadas para una noche romántica en la ciudad o una luna de miel en el sur.

Febrero 2026. Con motivo del Día de los Enamorados, Turismo Doss presenta propuestas especiales en dos de sus hoteles, pensadas para quienes buscan celebrar en pareja con una experiencia distinta, ya sea en el corazón cultural de Buenos Aires o rodeados de los paisajes patagónicos.

El recorrido romántico puede comenzar en Buenos Aires, frente a la icónica Plaza Francia, donde Esplendor Plaza Francia by Wyndham se consolida como un hotel boutique único en la ciudad. Concebido como una galería habitable, propone una experiencia con obras de artistas contemporáneos presentes en pasillos, habitaciones y espacios comunes.

Para el Día de los Enamorados, el hotel invita a vivir una tarde-noche especial con una copa de espumante Extra Brut de Bodega Del Fin Del Mundo de regalo para las parejas huéspedes, a partir de las 19 horas, en el lobby del hotel. Una propuesta ideal para una noche romántica, una celebración especial o incluso como punto de partida para una luna de miel urbana que luego continúe hacia la Patagonia.

La segunda etapa del recorrido lleva al sur, a Esplendor El Calafate by Wyndham, el primer hotel boutique de la ciudad y una de las propiedades emblemáticas de Turismo Doss en la Patagonia.

Para celebrar San Valentín, las parejas que elijan cenar en el restaurante del hotel recibirán, al finalizar la cena, una copa de espumante Extra Brut de Bodega Del Fin Del Mundo acompañada de bombones, como obsequio. Con spa, piscina climatizada y bar panorámico ideal para el atardecer, el hotel es una opción pensada para escapadas románticas, lunas de miel o viajes en pareja que combinan confort, gastronomía y paisajes patagónicos.