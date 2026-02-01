El Futuro es Ahora: claves para emprendedores y empresarios en un mundo en cambio

Damián Di Pace presenta su nuevo libro y comparte estrategias para liderar en la era digital y adaptarse a los desafíos globales.

En un mundo donde la tecnología avanza a velocidad vertiginosa, los modelos de trabajo se transforman y los consumidores piensan distinto, las pequeñas y medianas empresas enfrentan el mayor desafío —y la mayor oportunidad— de su historia.

Damián Di Pace, autor del libro y de otros más como El Futuro del Comercio Minorista, Marketing Extraordinario y Economía Pyme, especialista en comunicacion, periodista de los medios nacionales más importantes, especialista en marketing, planificación estratégica y doctor en economía, aporta con este libro, herramientas y visiones para los emprendedores y empresarios frente a los cambios y desafíos que imponen los nuevos tiempos.

Este libro es una brújula para navegar el nuevo mapa global del emprendimiento. Desde el auge del coworking y la inteligencia artificial, hasta el impacto de las nuevas generaciones y los sectores emergentes, aquí descubrirás cómo adaptarte, innovar y liderar en un entorno que ya no espera a nadie.

Cómo dice Damián “No se trata de crecer para después cambiar, sino de cambiar para poder crecer.” Y es por eso que presentará como ya lo viene haciendo en Buenos Aires, Punta del Este, Paraguay, Bolivia, Chile, España y Estados Unidos su obra el próximo 10 de febrero en el hotel Hilton Mendoza, junto a empresarios, emprendedores y funcionarios locales.

Una oportunidad imperdible para escucharlo y adquirir conocimiento para entender y poder adaptarse mejor a los cambios desafiantes del entorno local y global.