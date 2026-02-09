Comienzan las tareas de fraccionamiento de vinos en Gualtallary

La bodega avanza con el fraccionamiento de sus vinos de alta gama en Gualtallary y en su bodega urbana de Ciudad de Mendoza, consolidando el trabajo enológico de distintas cosechas que llegarán al mercado entre 2027 y fines de ese mismo año.

Huentala Wines inició esta semana el fraccionamiento de su producción en su finca ubicada en Gualtallary, Valle de Uco, avanzando con la cosecha 2024 de las líneas de alta gama, tales como Huentala La Isabel Estate en sus distintos varietales: cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, co-fermentado y malbec; la línea Huentala Blocks Edition (Austral y Boreal), y Huentala Calizo (Carmín y Albar). Además, se comenzó a fraccionar la cosecha 2025 de Zonos Malbec.

José “Pepe” Morales, líder del equipo de enología, explicó que estos vinos atravesaron distintos períodos de crianza. “Algunos tuvieron 12 meses de guarda en barrica, otros 18 y hasta 24 meses. Luego del llenado, permanecerán al menos un año en botella antes de su lanzamiento”, detalló. En este sentido, señaló que parte de estas etiquetas llegará al mercado entre febrero y marzo de 2027, mientras que los vinos de más alta gama se presentarán hacia octubre o noviembre de ese mismo año.

Las tareas que se desarrollan actualmente en Gualtallary se complementan con las realizadas durante enero de 2026 en la bodega urbana de Huentala Wines, ubicada en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, en la Ciudad de Mendoza. Allí se llevó adelante el fraccionamiento de vinos de la Serie Urbana, cosecha 2025, trabajando con los varietales pinot noir, malbec, cabernet sauvignon y cabernet franc.