La Cabrera llega al Valle de Uco

Creada hace más de 20 años por Gastón Riveira , considerado un verdadero artista de la parrilla, La Cabrera nació en el barrio porteño de Palermo y logró una expansión internacional que hoy incluye sedes en países como Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Filipinas, México, Paraguay y Perú.

El Banco Nación expandió un 53% su cartera de préstamos y consolidó su rol central en el crédito durante 2025

La Cabrera Mendoza presenta su nuevo menú "Vivencia", que recrea las 4 etapas del asado argentino

En Mendoza , la franquicia está a cargo de Grupo Huentala y funciona en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , el primer y único hotel bodega urbano de América.

La experiencia en Valle de Uco propone almuerzos frente al lago , con vistas abiertas a la montaña y rodeados de un paisaje único que integra viñedos, arboledas, fauna autóctona y un parque de esculturas de gran tamaño. El espacio cuenta, además, con sectores especialmente acondicionados para garantizar el confort de los visitantes.

Empanada La Cabrera (carne o humita).

Entrada

Tabla de achuras para compartir (molleja, chorizo de rueda, morcilla, chinchulín).

Plato principal

Cortes para degustar.

Costillar a la llama.

Vacío a la llama.

Guarniciones

Vegetales al rescoldo.

Ensalada mixta.

Papas al horno de barro.

(Al centro de la mesa para compartir)

Postre

Torta Vasca con frutos rojos.

Precio: AR $95.000 por persona, con una botella de vino Gran Sombrero cada 2 adultos.

Menú – Opción 2

Entrada

Empanadas La Cabrera (carne o humita).

Plato principal

Ojo de bife y bife de chorizo.

Guarniciones

Ensaladas para compartir (mixta, La Cabrera).

Papas al horno de barro.

Postre

Crumble de manzanas y peras con crema batida.

Precio: AR $75.000 por persona, con una copa de vino línea Gran Sombrero por adulto.

Fechas: Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero al mediodía.

Para reservas, comunicarse al: +54 9 2614 16-5835 / [email protected]

Finca La Isabel Estate

Más propuestas de Huentala Wines en Gualtallary para este verano

Huentala al paso. Ideal tanto para turistas que recorren el Valle de Uco, como para mendocinos que buscan una pausa gastronómica diferente. La propuesta invita a saborear vacío a la llama, con opción sandwich o al plato, acompañado por una copa de vino de la línea Gran Sombrero, por un valor de AR $35.000 por persona. Este menú está disponible de miércoles a domingos, de 12:30 a 15:30 hs.

Picnics entre viñedos. Con gran éxito, Rastro by Huentala Wines realiza los picnics al aire libre en los que ofrece una selección de propuestas saladas y dulces, acompañadas de bebida con y sin alcohol. El valor es de ARS 38.000 por persona con vino Sombrero y ARS 45.000 con vino Gran Sombrero. La actividad requiere reserva previa con al menos 24 hs de anticipación. Se establecen dos horarios de llegada para la experiencia: 12 h y 13 h.

Menú de pasos. Para quienes deseen vivir una experiencia más exclusiva, Rastro by Huentala Wines ofrece un menú temático de 4 pasos + botella de vino Gran Sombrero (cada 2 personas), a un valor de AR $80.000 por persona. Ver menú.

Visitas y degustaciones. De miércoles a domingo, la bodega del Grupo Huentala propone visitas guiadas entre las 10.30 y las 16 h, que permiten recorrer sus instalaciones, conocer en detalle el proceso de vinificación y degustar una cuidada selección de etiquetas, muchas de ellas reconocidas y multipremiadas en prestigiosos concursos internacionales.

Para reservar estas experiencias, contactarse al: +54 9 2615 79-1852 / [email protected]

Dirección: Estancia Silva s/n, Gualtallary, Tupungato, Mendoza.

Más info sobre Huentala Wines:

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Tienda: https://store.huentalawines.com / www.huentalawines.com

Sirviendo Gran Sombrero Cabernet Franc en Huentala Wines

Carnaval en Mendoza: una escapada con beneficios para celebrar a pleno

Grupo Huentala presenta una promo especial para aquellos que elijan Mendoza como destino para el feriado de Carnaval, que este año se extenderá del sábado 14 al martes 17 de febrero. La propuesta permite alojarse cuatro noches pagando sólo tres, una invitación ideal para disfrutar más tiempo de la ciudad y sus experiencias.

Todas las reservas incluyen desayuno americano buffet, acceso al spa con sauna seco, sauna húmedo e hidromasaje, sala de relajación, piscina climatizada cubierta, piscina exterior, solarium y gimnasio.

Además, quienes contraten esta promo acceden a un 10% de descuento en los restaurantes de Grupo Huentala: La Cabrera Mendoza (en Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton); La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino (en Huentala Hotel); Devas Bar y Acequias Restaurant (en Sheraton Mendoza Hotel).

Tarifas especiales por hotel*:

Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: El primer hotel bodega urbano de América, famoso por su experiencia wine inclusive de 8:00 a 20:00 h.

Dirección: Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

Precio: USD 206 + IVA por noche, por habitación.

Sheraton Mendoza Hotel: Un clásico de distinción y confort internacional.

Dirección: Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

Precio: USD 193 + IVA por noche, por habitación.

Huentala Hotel: Tradición y calidez en el corazón de la ciudad.

Dirección: Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza.

Precio: USD 153 + IVA por noche, por habitación.

Una oportunidad perfecta para vivir el Carnaval en Mendoza combinando descanso, gastronomía y beneficios exclusivos.

*Bases y condiciones:

Sujeto a disponibilidad.

Reserva con mínimo de 4 noches en habitación clásica base single/doble.

No acumulable con otras promociones.

Período de reservas: del 15/01/26 al 10/02/26.

Para estadías desde el 10/02/26 al 20/02/26.

Reserva Prepaga: No reembolsable. Política de cancelación: no se hará ningún tipo

de reintegro en caso de cancelación o no show.

Datos de contacto para más info y reservas:

Huentala Hotel: +54 9 2617 17-4645 / [email protected] / IG @huentalahotel

/ IG @huentalahotel Sheraton Mendoza Hotel: +54 9 2616 62-4856 / [email protected] / IG @sheraton_mendoza

/ IG @sheraton_mendoza Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: +54 9 2616 16-1922 / [email protected] / IG @hualtahotel

Lugares recomendados en Mendoza para eventos corporativos de alto nivel

Grupo Huentala abrió su agenda 2026 para empresas y productoras que se encuentran planificando eventos, congresos, ferias, rondas de negocios, viajes de incentivo u otras iniciativas, y que eligen a Mendoza como destino para dichas acciones.

El Grupo liderado por Julio Camsen es propietario del complejo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones distribuidas entre Sheraton Mendoza Hotel; Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton -primer hotel bodega urbano de América- y Huentala Hotel-, además de salones de eventos con capacidad de hasta 900 personas, salas privadas para reuniones y espacios de coworking.

Por otro lado, cuenta con restaurantes con oferta variada para almuerzos ejecutivos y cenas de la mano de La Cabrera, casa de carnes (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton); La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino(Huentala Hotel); Devas Bar y Acequias Restaurant (Sheraton Mendoza Hotel).

Jacarandá Garden Bar (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton) es un espacio a cielo abierto ideal para after office, cocktails, brindis, sunsets, ferias y distintos tipos de propuestas al aire libre.

En tanto, el predio de la bodega Huentala Wines en Gualtallary, Valle de Uco, es elegido para experiencias en contacto con la naturaleza, tales como: celebraciones, lanzamientos, actividades de team building, etc.

Finalmente, para regalos empresariales, Huentala Wines ofrece sus vinos multipremiados en distintos formatos en su tienda en Gualtallary y en el wineshop ubicado en Huentala Hotel, en el centro mendocino, donde pueden encontrarse además otros productos regionales para agasajar a alguien o para llevarse de recuerdo.

Con esta propuesta integral que combina hotelería, gastronomía, vino y experiencias, Grupo Huentala se posiciona como un aliado estratégico para la planificación y ejecución de eventos corporativos en Mendoza.

Para más información y propuestas personalizadas, comunicarse con los siguientes teléfonos:

Natalia Nacif (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, @hualtahotel): +54 9 2613 33-8283.

Lucía Caponi (Sheraton Mendoza Hotel, @sheraton_mendoza): +54 9 2616 50-1063.

Diego Barzola (Huentala Hotel, @huentalahotel): +54 9 2615 38-9272.

Nicolás Pérez (Huentala Wines, @huentalawines): +54 9 2613 35-1865.

Vista aérea hoteles

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en la industria vitivinícola con Huentala Wines; en gastronomía con Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en hospitalidad y entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

Más información: www.grupohuentala.com.ar