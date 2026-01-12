La Cabrera Mendoza presenta su nuevo menú "Vivencia", que recrea las 4 etapas del asado argentino

La experiencia comienza con “La picada” , donde se despiertan los sentidos con una variedad de panes artesanales y técnicas de cocción calientes para degustar. Esta apertura conceptual y gustativa, da paso a la segunda etapa: “El ritual del fuego” , donde la molleja crocante, acompañada por una gremolata fresca y cítricos, introduce el protagonismo del fuego y la precisión técnica en el manejo de la parrilla, con un equilibrio pensado entre intensidad y frescura.

La tercera etapa, “El momento de la carne” , concentra el corazón del menú. El ojo de bife a la parrilla llega en su punto justo, acompañado por un mix de verdes, tomates y un relish artesanal que aporta contraste y profundidad. Aquí, el foco está puesto en la materia prima y en una cocción que respeta tiempos y sabores, sin artificios.

La experiencia culmina con la “Sobremesa” , entendida no solo como cierre sino como un espacio de disfrute pausado. La pavlova crocante con helado de mascarpone ahumado y frutos rojos propone un final delicado, donde el ahumado dialoga con la acidez y la textura.

“Este menú no es solo comida, es una historia contada en capítulos. Representa la tradición; es nuestra manera de rendir homenaje a esos momentos que nos definen como argentinos y como amantes del buen asado” , expresó Welkin Prieto, gerente de La Cabrera Mendoza, quien comentó que la nueva propuesta ya está disponible tanto para almuerzos como para cenas.

El Menú Vivencia tiene un valor de AR$ 57.000 por persona e incluye sorpresas gastronómicas, agua local y una copa de Gran Sombrero Malbec. Además, quienes deseen profundizar el recorrido pueden optar por un maridaje con vinos de Huentala Wines, que suma una copa de Huentala La Isabel Estate Chardonnay, Gran Sombrero Malbec y un espumante Sombrero Extra Brut Rosé Pinot Noir ( AR$ 20.000 ).

Con esta propuesta, disponible tanto para almuerzos como para cenas, La Cabrera Mendoza refuerza su búsqueda de reinterpretar tradiciones desde una mirada actual, ofreciendo una experiencia que va más allá del plato y pone en valor el ritual, la pausa y el encuentro alrededor del fuego.

Para reservas: https://lacabreramendoza.ar / +54 9 2616 50-8870.

Dirección: Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación—; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.