Nueva Unidad Productiva en Uspallata: el Taller Textil Industrial Pazandino ya es una realidad

Este sábado, PSJ Cobre Mendocino presentó oficialmente en Uspallata el Taller Textil Industrial Pazandino, una nueva unidad productiva comunitaria que consolida la formación, la capacitación y la generación de empleo local. La puesta en marcha del taller es el resultado de un proceso de formación iniciado a principios de 2025, orientado a fortalecer capacidades productivas y promover oportunidades laborales concretas en la comunidad de Uspallata.

El Taller Textil Industrial Pazandino forma parte de los Programas de Desarrollo Sostenible de PSJ Cobre Mendocino y tiene como objetivo impulsar la capacitación en confección textil industrial, brindando herramientas concretas para el trabajo y fortaleciendo la autonomía productiva local, con especial foco en mujeres de la comunidad.

En el marco del lanzamiento, las participantes recibieron su certificado de Confección Textil Industrial – Rectista y Overlokista , correspondiente a una formación de 624 horas reloj , que acredita competencias técnicas para el trabajo en entornos productivos industriales. Esta certificación representa un paso clave para la inserción laboral, la generación de empleo de calidad y la integración a cadenas de valor industriales, incluida la minera.

La Gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ, Valentina Cassino, agradeció por el acompañamiento y aseguró: ”este es un paso muy importante para este proyecto productivo textil y desde PSJ nos llena de emoción, porque no se trata de la entrega de un certificado, sino del resultado de un camino de esfuerzo, compromiso, compañerismo y contención colectiva que dio este grupo”. Además, anunció que en conjunto con el Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza se ha incorporado a Pazandino dentro del Programa Pre enlace plus que establece un incentivo económico tanto para los participantes, como para la empresa que capacita.

Durante el acto, Cassino también presentó a la comunidad los avances en referencia a la firma del acuerdo con Distrocuyo en donde se ha incorporado una dimensión de desarrollo local concreta: el compromiso de adquirir parte de su indumentaria de trabajo a través del Taller Textil Local Pazandino y de acompañar el Programa de Formación y Capacitación de PSJ, fortaleciendo capacidades locales vinculadas a infraestructura eléctrica y energía.

Por otro lado, la gerenta agradeció a todas las personas que formaron parte del proceso que atravesó el proyecto a lo largo de este año y reafirmó la mirada institucional de PSJ: “Creemos en el diálogo y en el respeto como pilares fundamentales. Ese es el lugar que siempre hemos promovido, escuchando las distintas miradas y trabajando con el objetivo de que los vecinos de Uspallata puedan convivir en paz”.

A través de la producción de textiles industriales, el taller genera oportunidades reales para que mujeres de Uspallata se incorporen a la cadena de valor minera y, al mismo tiempo, amplíen su capacidad para prestar servicios a otros sectores productivos e industriales.

Con la puesta en marcha del Taller Textil Industrial Pazandino, PSJ Cobre Mendocino consolida una nueva unidad productiva comunitaria que transforma la capacitación en producción real, reafirmando su compromiso con el desarrollo local.

Entrega de certificados del Curso Emprendedores Semilla II

En el cierre de año de PSJ Cobre Mendocino junto a la comunidad, se realizó la entrega de certificados del Curso Emprendedores Semilla II, una iniciativa orientada a fortalecer capacidades emprendedoras, acompañar proyectos productivos locales y brindar herramientas concretas para el desarrollo económico y el arraigo en la comunidad.

Desde PSJ Cobre Mendocino, se continúa impulsando programas que promueven la formación, el trabajo y oportunidades que permanecen en el territorio.