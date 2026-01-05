YPF fue reconocida como la compañía regional del año

El Energy Council distinguió a la empresa por el impacto del Plan 4x4, su proceso de modernización y los avances estratégicos que posicionan a YPF como un actor energético de clase mundial.

YPF fue reconocida por el Energy Council como la compañía regional del año, un premio que destaca el impacto concreto del Plan 4x4 y el proceso de modernización que la compañía viene impulsando. El reconocimiento fue recibido por Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa, en el marco de las jornadas de la World Energy Capital Assembly (WECA) que tienen lugar en Londres.

“Estoy muy contento por haber recibido este reconocimiento internacional, que confirma que estamos avanzando con decisión para alcanzar el objetivo de convertirnos en una empresa de clase mundial”, afirmó Marín. “Nada de esto sería posible sin el compromiso y la pasión de cada uno de los que hacemos YPF. Este premio es de todos ustedes”.

El premio destacó los resultados del último año: más de 200.000 barriles diarios de producción propia de shale oil —un crecimiento del 82% en menos de dos años—; avances en eficiencia operativa que ubican la producción no convencional de YPF en niveles de competitividad comparables con los de Estados Unidos; y la consolidación de proyectos estratégicos como Vaca Muerta Oil Sur y Argentina LNG, destinados a posicionar al país como un exportador energético global.

“Seguimos trabajando para que YPF sea cada día más competitiva, más innovadora y un orgullo para todos los argentinos”, concluyó.