¿Qué provincias lideran el auge de los juegos online en Argentina?

En esta tierra, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, no existe una única institución reguladora que entregue las licencias, sino que los casinos en linea legales en Argentina operan bajo el visto bueno de las loterías provinciales.

Cada una de las 24 jurisdicciones de juego tiene sus propias reglas, licencias, impuestos y niveles de transparencia. Esto da como resultado un entorno turbulento y difícil de navegar. A continuación encontrarás información sobre las provincias que han resuelto sus legislaciones y de cuánto es su facturación aproximada.

Para los operadores de juego, Argentina no es un país, sino un puzzle. Cada provincia tiene el poder de regular el juego y definir los cánones e impuestos que las plataformas tienen que pagar.

Aunque este esquema federal fue funcional para el juego presencial o territorial, no se ajusta del todo al juego online, un mercado tan complejo como carente de fronteras en el que, teóricamente, la misma plataforma podría operar desde una provincia, ofrecer servicios en otra y captar jugadores en todo el país.

Además, la ausencia de un organismo superior que coordine efectivamente las políticas de juego impide la implementación de medidas rápidas, como los límites a la publicidad y el bloqueo rápido a sitios de juego ilegales.

¿Cuáles son las provincias con mayor volumen de juego?

El hecho de que la legislación sea un pastiche de impuestos y requisitos no ha impedido que las empresas de juego se instalen en el país. De hecho, se estima que para el cierre del 2025 se habrán facturado más de 1.500 millones de dólares bajo este concepto en el país.

Por supuesto que llegar a cifras precisas resulta complejo, dado que las provincias operan de manera independiente, aplican cánones distintos y, en muchos casos, no publican datos detallados ni actualizados.

Sin embargo, cruzando datos de población, cantidad de operadores y madurez regulatoria, el consenso del sector indica que la provincia de Buenos Aires lidera el mercado, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en un segundo escalón, Córdoba.

El perfil demográfico del jugador también ayuda a entender esta distribución. Según el informe El juego en Argentina 2024 de ALEA, el 12% de los adultos en 2024 admitía haber apostado en el último año. De este grupo, el 78% lo hacía al menos una vez por mes.

De la misma encuesta se desprende que las apuestas online concentran al 43% de la atención, especialmente entre personas de 18 a 49 años, mientras que la quiniela sigue siendo la opción preferida del público mayor de 50.

Una provincia amante del fútbol y las apuestas deportivas

La provincia de Buenos Aires es, por su magnitud y su perfil demográfico, el territorio donde más sesiones se producen en el país. Actualmente ALEA lista siete operadores autorizados en PBA.

Un informe publicado por el medio Cenital el año pasado señala que el juego online legal en la provincia crece entre un 14% y un 18% al mes y que, de acuerdo con datos oficiales de la gestión provincial, las empresas registradas facturan alrededor de $20.000 millones por mes. El negocio total (contando sitios no regulados) podría rondar los 1.300 millones de dólares anuales únicamente en este distrito.

Eso quiere decir que Buenos Aires es el motor del juego nacional y varias fuentes del sector indican que concentra más de la mitad del mercado nacional. En materia fiscal, el gobierno de la provincia aplica un 15% de Ingresos Brutos y un canon del 10%, aunque este último se calcula sobre la utilidad y termina teniendo un peso relativo menor.

Capital del país y bastión del juego en línea

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también ocupa un lugar de privilegio en el sector del juego online. Según el listado oficial, once operadores cuentan con autorización para ofrecer apuestas y juegos de casino en este distrito, que reguló formalmente el juego en 2021.

El GCBA es uno de los gobiernos jurisdiccionales más activos en materia de control. En 2024 anunció el bloqueo de 772 URLs, tanto legales como ilegales, desde la red WiFi de las escuelas públicas, una medida orientada a limitar el acceso de grupos vulnerables.

Al igual que los demás distritos, en la Capital hay una ley específica para la recaudación por juego. La Ciudad aplica un canon del 7% y un 6% de Ingresos Brutos sobre la actividad.

Al momento de la publicación del informe de Cenital (2024) que se ha utilizado como fuente para este artículo, la administración porteña proyectaba recaudar $7.724 millones de pesos anuales. El dato permite calcular el peso que la recaudación por juego tiene para las arcas locales.

En Córdoba el juego ya produce más ingresos que el turismo

La provincia mediterránea empezó a trabajar su ley de juego en la pandemia, pero el mercado se abrió formalmente a fines de 2023. El crecimiento del sector fue tan acelerado que sorprendió incluso a los operadores. En los primeros dos meses, las empresas registradas facturaron el equivalente a 7 millones de dólares.

Algunas estimaciones del sector señalan que la provincia de Buenos Aires recauda en un mes lo que Córdoba junta en un semestre, una comparación que grafica las diferencias de escala. Sin embargo, la escala no opaca la relevancia de Córdoba en el mapa del juego argentino.

De hecho, informes sectoriales indican que en provincias como Córdoba, la recaudación por impuestos asociados al juego online ya es superior a lo que se recauda por turismo.

¿Cuál es la situación en Mendoza?

Mendoza ocupa un lugar de privilegio, no solo por haber sido una de las provincias pioneras en regular la actividad, sino también por ser de las pocas jurisdicciones que informan en detalle y en abierto los niveles de recaudación y su finalidad.

Los números del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) son elocuentes y confirman el impacto fiscal del juego. Las transferencias provenientes de la actividad alcanzan $8.789 millones, muy por encima del presupuesto estimado de $3.105 millones.

Además, permiten ver un salto histórico, que pasó de $268,8 millones recaudados en 2021 a más de $3.500 millones proyectados para 2025. Datos que, aún descontando la inflación del peso argentino, revelan el impacto de la actividad.

En Mendoza estos fondos se destinan a la Tesorería provincial y a programas específicos, como Salud y Bibliotecas Populares, que en conjunto superan los $1.052 millones en 2025.

Luces y sombras del desembarco del juego en Argentina

Más allá de las facturaciones puntales en una provincia u otra, está claro que el juego online llegó para quedarse, pero su presencia no es inocua.

A los riesgos por juego problemático se suman la proliferación de estafas y plataformas no legales. Por ejemplo, el 10 de diciembre la Lotería de la Provincia de Buenos Aires denunció 300 sitios de apuestas ilegales, que fueron bloqueados para proteger a los bonaerenses.

Asimismo, el impacto de las apuestas deportivas en el fútbol también se ha hecho notar. En una investigación publicada por ElDiarioAR se mostraron causas contra jugadores del ascenso que habrían cobrado más dinero de casas de apuestas ilegales que de sus clubes.

En algunos partidos de la categoría se multiplicaron los goles en contra y las expulsiones inexplicables, hechos que alimentaron las sospechas. Los primeros en pagar las consecuencias judiciales fueron los jugadores, pero son en realidad el primer eslabón de una cadena que incluye dirigentes e intermediarios.

EMBED YOUTUBE HERE: https://www.youtube.com/watch?v=OAevDUYNAVA

Si es legal, es "bet.ar"

Para los jugadores, encontrar un sitio confiable en este panorama puede ser un desafío. Actualmente ALEA contabiliza 68 sitios autorizados para ofrecer casino online y apuestas deportivas en el país.

El gran logro a nivel nacional en los últimos meses ha sido unificar el dominio ".bet.ar", como un marcador exclusivo para los sitios legales. Para obtenerlo, las plataformas tienen que ser validadas por los organismos reguladores provinciales.

Así, esa terminación se convierte en una referencia para los usuarios, en un contexto en el que el juego ilegal sigue teniendo un peso significativo. Estimaciones del sector coinciden en que alrededor del 80% del volumen total de apuestas online todavía se canaliza por plataformas no registradas, muchas de ellas con radicación fuera de las fronteras argentinas.

Estas páginas, además de no pagar los impuestos correspondientes, no ofrecen ningún tipo de respaldo a los jugadores, que quedan a merced de prácticas abusivas y estafas. Por eso, si te gusta jugar, verifica siempre que la terminación del dominio sea ".bet.ar".

¿Es la publicidad la "próxima frontera" de la regulación del juego en Argentina?

Un informe elaborado por la empresa de software de casinos Softswiss, junto con la consultora Kantar, indica algunas de las tendencias de juego para el 2026 y da cuenta de un fenómeno que ya está ocurriendo en Europa.

Se habla de una "gran recalibración", con países como Países Bajos, España, Bélgica y Lituania que han elaborado proyectos para prohibir patrocinios de casas de apuestas en camisetas, estadios y ligas deportivas.

También crece la presión sobre el uso de influencers, con sanciones económicas e incluso propuestas de criminalización cuando promocionan operadores no autorizados. Es posible que en Argentina también se produzcan avances de este tipo, sobre todo si se tiene en cuenta que el 6,3% de los jugadores en Argentina afirma haber conocido el juego a través de un influencer (datos de "El juego en Argentina 2024").

A pesar de que ALEA ya cuenta con un Código de Buenas Prácticas y Publicidad Responsable, disponible en su sitio web, su cumplimiento no es obligatorio. Se trata de un marco voluntario, más cercano a una recomendación que a un requisito legal.

Es posible que la publicidad sea la próxima frontera en materia de legislación del juego y sólo el tiempo dirá si este enfoque es suficiente o si el país avanzará hacia restricciones más duras.