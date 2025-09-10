Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en Godoy Cruz

La víctima sufrió politraumatismos con traumatismo encéfalo craneano y falleció horas después. La conductora fue imputada tras el hecho.

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba la calle en Godoy Cruz

Un trágico siniestro vial ocurrido este miércoles terminó con la muerte de un hombre de 67 años en Godoy Cruz, luego de ser atropellado por un auto cuando intentaba cruzar la calle.

La víctima fatal fue identificada como Walter Musa, quien fue embestido por una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por una mujer de 50 años, quien quedó imputada tras el accidente.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 11:50 cuando la mujer circulaba por calle Paraná en dirección oeste y, al girar en Paso de los Andes, por razones que aún se investigan, atropelló al hombre que intentaba cruzar la calzada como peatón.

Tras el impacto, el hombre fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC),quien diagnosticó politraumatismos con traumatismo encéfalo craneano (TEC). El hombre fue trasladado de urgencia a una clínica privada, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.