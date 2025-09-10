10 de septiembre de 2025 - 17:38

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en Godoy Cruz

La víctima sufrió politraumatismos con traumatismo encéfalo craneano y falleció horas después. La conductora fue imputada tras el hecho.

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba la calle en Godoy Cruz

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba la calle en Godoy Cruz

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico siniestro vial ocurrido este miércoles terminó con la muerte de un hombre de 67 años en Godoy Cruz, luego de ser atropellado por un auto cuando intentaba cruzar la calle.

Leé además

Ocurrió un accidente vial en la provincia de Corrientes. Un camión volcó y el conductor murió tras quedar atrapado por el impacto del choque y posterior incendio. 

Volcó y se incendió un camión: el chofer murió calcinado tras quedar atrapado en la cabina

Por Redacción Policiales
Maipú: un choque entre un auto y una moto dejó una víctima fatal.

Choque fatal en Maipú: un motociclista murió tras ser embestido por un auto que se quedó sin frenos

Por Redacción Policiales

La víctima fatal fue identificada como Walter Musa, quien fue embestido por una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por una mujer de 50 años, quien quedó imputada tras el accidente.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 11:50 cuando la mujer circulaba por calle Paraná en dirección oeste y, al girar en Paso de los Andes, por razones que aún se investigan, atropelló al hombre que intentaba cruzar la calzada como peatón.

Tras el impacto, el hombre fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC),quien diagnosticó politraumatismos con traumatismo encéfalo craneano (TEC). El hombre fue trasladado de urgencia a una clínica privada, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo del auxiliar fiscal en turno de la jurisdicción de la Comisaría 34° de Godoy Cruz, que investiga las causas del hecho y la eventual responsabilidad de la conductora, quien quedó imputada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Su hermana le regaló una liposucción por su cumpleaños y murió durante la operación.

Su hermana le regaló una liposucción por su cumpleaños y murió durante la operación

Por Redacción Mundo
Imagen ilustrativa. Archivo.

La pérdida de una garrafa generó un incendio en un galpón de Godoy Cruz: murió un empleado

Por Redacción Policiales
Conductor de app atropelló a un ciclista, se bajó para correr el cuerpo y luego escapó

Impactante video: conductor de app atropelló a un ciclista, se bajó para correr el cuerpo y luego escapó

Por Redacción Policiales
Un hombre está grave tras ser atropellado en el Acceso Este frente al barrio Unimev

Quiso cruzar el Acceso Este y lo atropelló una camioneta: quedó internado en grave estado

Por Redacción Policiales