Belgrano de Córdoba se prepara para la histórica final ante River: el cambio que podría hacer Zielinski

El pirata cordobés se encuentra a las puertas de la gloria máxima y Ricardo Zielinski define los últimos detalles para la histórica final del próximo domingo. En Barrio Alberdi no se habla de otra cosa: Belgrano de Córdoba buscará bordarse su primera estrella en el fútbol argentino frente al Millonario en un Mario Alberto Kempes que lucirá colmado.

Un dolor de cabeza para Eduardo Coudet: Las bajas de River para la final del Torneo Apertura con Belgrano

La expectativa en toda la provincia es total. Aunque los papeles de la organización de la Liga Profesional dictan que River será administrativamente local —por haber cosechado una mejor ubicación en la fase de grupos tras finalizar segundo en la Zona B, mientras que el Celeste entró con lo justo en la quinta posición—, la localía espiritual y el empuje de toda una provincia serán enteramente del Pirata.

Para el fútbol cordobés se trata de una cita de tinte histórico. Con el Ruso Zielinski una vez más sentado en el banco de los suplentes, los hinchas no pueden evitar que se les piante un lagrimón y recordar aquella gesta heroica de 2011. Pero esta vez el premio es nada menos que la gloria eterna de alzar la primera copa nacional de su historia, la del Torneo Apertura.

No todo es color de rosa en la antesala del choque decisivo. La gran incógnita que desvela al cuerpo técnico pasa por la última línea. Lisandro López, caudillo y abanderado de la defensa, encendió las alarmas en la durísima semifinal ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Por fortuna, los estudios médicos descartaron un desgarro y confirmaron que solo padece una fuerte contractura. El experimentado ex-Boca ya le manifestó al entrenador sus ganas de infiltrarse y estar presente como sea en el verde césped.

Zielinski evalúa la situación junto al cuerpo médico, ya que el zaguero central claramente no llegará en su plenitud física. La defensa sufrió más de la cuenta en el Diego Armando Maradona y el DT sabe que contra la jerarquía de River no se pueden otorgar ventajas. En caso de que le baje el pulgar a Licha, los cañones apuntan a dos posibles reemplazantes: Agustín Falcón o el paraguayo Alcides Benítez.

Belgrano de Córdoba y un esquema que sale de memoria:

image

Más allá del dilema en la cueva, el panorama en el Pirata es de absoluta confianza. El director técnico no planea realizar más modificaciones respecto a los que sacaron el pasaje a la final el domingo pasado. Con un mediocampo combativo y una ofensiva que combina el regreso y la jerarquía de viejos conocidos de la casa como el Chino Zelarayán y Emiliano Rigoni, Belgrano tiene las armas listas para dar el gran golpe.

De no mediar imprevistos de último momento, el probable once de Belgrano para buscar la epopeya será: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Falcón o Benítez, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.