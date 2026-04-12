Alarma en Países Bajos: la impactante lesión que reaviva el debate por las canilleras

El mediocampista alemán del NAC Breda recibió varios puntos de sutura tras un choque con Justin Hubner, exponiendo la falta de estándares mínimos de protección.

¿Protección o estética? El grave corte de Holtby que pone bajo la lupa a las canilleras minúsculas.

Países Bajos. Una impactante lesión sufrida por el mediocampista Lewis Holtby durante el partido entre NAC Breda y Fortuna Sittard paralizó a la Eredivisie este fin de semana. El jugador alemán recibió un impacto directo de los tapones de un rival en su tibia izquierda, provocando un corte profundo que obligó a detener el encuentro y reabrió una polémica reglamentaria.

La herida fue de tal gravedad que el cuerpo médico tuvo que retirar a Holtby en camilla mientras los jugadores rodeaban al volante, visiblemente impresionados por lo que veían. Los tapones de Justin Hubner, del Fortuna Sittard, impactaron directamente en una zona que, en teoría, debería haber estado protegida por el equipamiento obligatorio del futbolista profesional.

El vacío legal que permite canilleras casi invisibles Según un informe de Sport.es, existe una tendencia creciente entre los futbolistas por utilizar canilleras de tamaño reducido para evitar el peso excesivo. Estas piezas, aunque cumplen técnicamente con el reglamento internacional, ofrecen una cobertura mínima en áreas vulnerables de la pierna, priorizando la ligereza sobre la integridad física.

Embed La moda de llevar espinilleras enanas debe acabar ya. https://t.co/iXBbjPxeoF — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 12, 2026 El problema principal reside en las Reglas de Juego actuales de la FIFA. Si bien la normativa exige el uso de canilleras, solo establece que deben estar elaboradas con un “material adecuado” y proporcionar una “protección razonable”. No existen estándares técnicos que definan dimensiones mínimas ni niveles de resistencia al impacto, lo que deja la elección final bajo la total responsabilidad de cada jugador.

La recuperación de Holtby y la crisis del NAC Breda A pesar de la crudeza de las imágenes que dieron la vuelta al mundo, el exjugador del Tottenham y Schalke 04 se tomó el incidente con calma. A sus 35 años, Holtby utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a la afición, compartiendo una foto de su pierna tras las curaciones con un mensaje breve: “Solo algunos puntos. Volveré en algún tiempo”.