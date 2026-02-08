Por qué los auxiliares de vuelo se sientan sobre sus manos durante el despegue y el aterrizaje

En tu próximo viaje, prestá especial atención al momento del despegue. Mientras la mayoría de los pasajeros revisa su teléfono o mira por la ventana , los auxiliares de vuelo adoptan una postura rígida con las manos bajo sus piernas. No se trata de un gesto de relajación, sino de un protocolo de seguridad diseñado para proteger sus cuerpos y asegurar tu evacuación.

Lo que comúnmente puede ser interpretado por los pasajeros como una actitud pasiva o de espera por parte de la tripulación, es en realidad una técnica de supervivencia rigurosa. Durante las fases más críticas del vuelo, cada movimiento de los auxiliares está dictado por normas de seguridad precisas que no dejan nada al azar.

Esta técnica de entrenamiento, en la que cada detalle cuenta, obliga a los miembros de la cabina a sentarse en una postura específica dentro de sus asientos plegables. El objetivo es simple pero vital: estar listos para actuar en una fracción de segundo si la situación lo requiere.

La denominada "posición de apoyo" consiste en sentarse completamente erguido, con el cinturón de seguridad ajustado, los pies apoyados firmemente en el suelo y las manos colocadas debajo de los muslos o sobre las piernas. Katherine Drossos, auxiliar y supervisora de vuelo, aclara que esta postura estabiliza el cuerpo de forma integral.

Al sentarse sobre sus manos o apoyarlas firmemente en los muslos, los auxiliares minimizan drásticamente el riesgo de sufrir lesiones ante movimientos repentinos o turbulencias severas. Esta precaución asegura que, ante un impacto o sacudida , la tripulación mantenga su integridad física y sus manos estén disponibles de inmediato para intervenir en una evacuación o ejecutar medidas de seguridad críticas.

El repaso mental que ocurre en los minutos más riesgosos

A pesar de que el transporte aéreo es uno de los medios más seguros, el despegue y el aterrizaje concentran los periodos de mayor riesgo durante un vuelo. Por esta razón, la tripulación nunca permanece pasiva, incluso cuando parece estar inmóvil en sus asientos.

Mientras adoptan la posición de seguridad, los profesionales de cabina realizan un "repaso silencioso" de los procedimientos de emergencia. Este proceso mental incluye la verificación de:

La ubicación exacta de las salidas de emergencia.

La localización de todo el equipo de seguridad a bordo.

El funcionamiento de los controles de evacuación para actuar sin demora. image

El contraste entre la cabina y el pasaje es marcado: mientras los viajeros solo deben mantener sus asientos verticales y seguir instrucciones, la tripulación se encuentra en un estado de alerta máxima. Entender este gesto permite comprender que su prioridad absoluta es garantizar que todos los pasajeros puedan abandonar la aeronave de forma rápida y segura en caso de una eventualidad.