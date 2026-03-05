Foro de Inversiones: Martín Clement abrió el encuentro del CEM y pidió reconstruir la confianza para crecer

La edición 2026 del Foro de Inversiones y Negocios comenzó este jueves en Mendoza con la apertura a cargo de Martín Clement , presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM) . El encuentro, organizado junto al Gobierno provincial, se realiza durante dos jornadas en el Hotel Hilton bajo la consigna “Nuevo tiempo para confiar y crecer” .

Empresarios, funcionarios e inversores participan del evento con el objetivo de debatir propuestas que impulsen la inversión, el desarrollo productivo y el crecimiento económico de Mendoza y del país.

El presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM) , Martín Clement , fue el encargado de iniciar el Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026 , donde destacó el rol del sector privado en la generación de propuestas para el desarrollo económico.

Durante su discurso de apertura, el dirigente empresario dio la bienvenida a los participantes y remarcó el sentido del encuentro. “Sean todos bienvenidos al séptimo Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026, en el que vamos a tener días de intensa actividad. Una vez más, el Consejo Empresario Mendocino propone este espacio como contribución a un mejor futuro para Mendoza y la Argentina” , expresó.

En ese marco también valoró el trabajo previo de las mesas sectoriales del CEM , que elaboraron diagnósticos y propuestas vinculadas al clima de negocios. “Quiero reconocer el gran trabajo preparatorio realizado por los miembros del consejo en las mesas sectoriales, imprescindible para que se produzcan propuestas y conclusiones concretas, a fin de seguir generando el clima de negocios propicio para más inversiones” , sostuvo.

El diagnóstico económico que planteó Clement sobre Argentina y Mendoza

En su exposición, Martín Clement planteó que tanto Argentina como Mendoza necesitan recuperar una senda de crecimiento sostenido, luego de años de inestabilidad económica. “Argentina y Mendoza necesitan imperiosamente crecer de manera sustentable. Venimos de décadas de volatilidad macroeconómica, crisis recurrentes y sucesivas recesiones que afectaron el crecimiento y la producción”, afirmó.

Clement y Cornejo Ramiro Gómez

El presidente del CEM mencionó cifras oficiales para ilustrar el estancamiento económico de los últimos años. “Entre 2011 y 2023 el producto bruto interno nacional creció apenas un 1% en términos reales y el provincial solo un 0,4%”, explicó. Según detalló, este escenario tuvo consecuencias directas en el mercado laboral y en los ingresos. “Las consecuencias se ven en el estancamiento del empleo y en la caída del ingreso por habitante, cercana al 10% real en doce años, lo que impacta en los niveles de pobreza y en el bienestar de toda la sociedad”, señaló.

La confianza como condición para el crecimiento y la inversión

Uno de los ejes centrales del discurso fue la confianza como condición necesaria para impulsar inversiones y actividad económica. “Desde el Consejo Empresario Mendocino consideramos que para crecer se debe confiar y que ha llegado un nuevo tiempo para hacerlo”, expresó Clement al plantear la consigna que atraviesa esta edición del foro.

El dirigente citó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los niveles de confianza en la región. “En América Latina y el Caribe la confianza interpersonal es la más baja del mundo. Actualmente solo una de cada diez personas considera que se puede confiar en los demás, mientras que en los países de la OCDE cuatro de cada diez personas dicen poder hacerlo”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la falta de confianza tiene impactos directos sobre la economía y la vida social. “La baja confianza debilita la cohesión social y contribuye a aumentar la informalidad y la reticencia a obedecer las leyes, a pagar impuestos y a cumplir regulaciones”, sostuvo.

Cómo impacta la desconfianza en las empresas y en la actividad económica

En otro tramo de su intervención, Clement remarcó que las decisiones económicas dependen en gran medida de la confianza entre los actores del sistema productivo. “Las decisiones más importantes que impulsan el crecimiento económico, como invertir, emplear, producir, comprar o vender, dependen de la confianza”, afirmó.

Clement (2) Ramiro Gómez

El presidente del CEM explicó que la previsibilidad es clave para las inversiones. “Las empresas invierten más donde confían en que los pagos se van a realizar y donde existe mejor acceso al financiamiento, que se amplía cuando hay mayor confianza en el sistema crediticio”, indicó.

También advirtió que la desconfianza limita la competencia y la aparición de nuevas compañías. “Cuando existe desconfianza interpersonal, los empresarios prefieren hacer negocios con quienes tienen relaciones de mucho tiempo, creando barreras para la entrada de nuevas empresas más eficientes”, señaló. En ese marco citó un estudio realizado por el propio consejo empresario. “En Mendoza hay alrededor de doce empresas registradas cada mil habitantes, un valor muy por debajo del de países vecinos como Chile”, precisó.

Minería, apertura internacional y reformas para impulsar el desarrollo

Durante su discurso en la apertura del Foro de Inversiones, Clement también abordó el debate sobre el desarrollo productivo de Mendoza y mencionó el impacto de la paralización de la minería metalífera. “La sobreactuación con la ley 7722 y los sucesos vividos a fines de 2019 hicieron perder a los mendocinos valioso tiempo para nuestro desarrollo”, afirmó.

Además, subrayó la necesidad de una mayor integración internacional para potenciar la economía. “Para crecer también necesitamos volver al mundo, del cual lamentablemente nos habíamos caído”, expresó. En ese sentido celebró las iniciativas orientadas a impulsar el comercio y la inversión. “Celebramos el proceso que el gobierno nacional viene impulsando para concretar más y mejores acuerdos que fomenten el comercio y la inversión, elevando nuestros estándares institucionales y normativos”, sostuvo.