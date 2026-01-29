29 de enero de 2026 - 19:17

Julio Totero, de Asinmet, dialogó con Aconcagua Radio y sentó su postura sobre el conflicto entre Milei y Techint

El empresario metalúrgico mendocino habló con Aconcagua Radio sobre el enfrentamiento que involucra al presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca.

image
Por Redacción

En el programa "Haciendo Cumbre", de Aconcagua Radio, dialogaron con el empresario metalúrgico y dirigente de Asinmet, Julio Totero, para conocer su postura frente a las repercusiones que generaron los recientes dichos del presidente Javier Milei dirigidos al grupo Techint y a su CEO, Paolo Rocca.

Leé además

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, en una de las funciones de estreno de La empleada, película que protagonizan.

Cine y teatro para disfrutar el fin de semana, por Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Mario Bustos Carra: Sin un plan claro no se va a favorecer el ingreso de dólares

La mirada de Mario Bustos Carra sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur, en Aconcagua Radio

Por Redacción

Consultado sobre el polémico calificativo utilizado por el mandatario ("Don Chatarrín"), Totero relativizó la forma pero puso el foco en el trasfondo del debate. “El presidente nos tiene acostumbrado a eso: él está acostumbrado y es su forma de actuar, y me parece que así lo debemos tomar. Ya no nos tiene ni que preocupar”, expresó. Sin embargo, aclaró que la verdadera preocupación pasa por otro lado: “Lo que sí es preocupante es la situación”.

En relación al impacto económico de las medidas y cuestionamientos sobre Techint, el empresario planteó una mirada comparativa: “Sobre Rocca y Techint, hay varios análisis que podemos hacer: ¿Qué representa para Techint 200 millones de dólares? Yo te podría decir que es la facturación que tiene en un día. No impactaría en su economía doméstica”.

No obstante, Totero remarcó que el eje central del debate debe estar puesto en el modelo productivo del país y sus consecuencias para el sector industrial. “Ahora bien, ¿qué representa esto para la industria? Esto es un modelo de desarrollo. O sea, ¿queremos ser Noruega y Nigeria? Acá es donde está la discusión”, sostuvo.

Señaló las dificultades estructurales que enfrenta la industria nacional para competir a nivel global. “Hoy no podemos competir, no porque seamos incompetentes nosotros, sino porque tenemos un sistema tributario que no nos permite competir con países como China o India”, señaló al inicio de la entrevista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ernesto resnik en aconcagua radio sobre el despliegue del ice: la gente lo vive como una ocupacion militar

Ernesto Resnik en Aconcagua Radio sobre el despliegue del ICE: "La gente lo vive como una ocupación militar"

Por Redacción
los 30 anos de evita: el argentino que bailo tango con madonna recordo la pelicula en aconcagua radio

Los 30 años de "Evita": el argentino que bailó tango con Madonna recordó la película en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
 Mauricio Badaloni, director de Grupo Andesmar y referente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Mendoza

Mauricio Badaloni en Aconcagua Radio: "En Argentina no tenemos posibilidades de competir con estos impuestos"

Por Redacción Economía
en aconcagua radio, los incendios en la comarca andina: mas de 200 mil hectareas afectadas

En Aconcagua Radio, los incendios en la Comarca Andina: más de 200 mil hectáreas afectadas

Por Redacción