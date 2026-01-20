20 de enero de 2026 - 19:47

Ernesto Resnik en Aconcagua Radio sobre el despliegue del ICE: "La gente lo vive como una ocupación militar"

Desde Minneapolis, el reconocido biólogo molecular argentino contó cómo se vive por estos días el despliegue del ICE en esa ciudad, a días del asesinato de Renée Good.

Por Redacción

La ciudad de Minneapolis atraviesa días de fuerte tensión social tras el despliegue de agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE), una presencia que alteró la vida cotidiana y derivó en una tragedia que volvió a poner en el centro del debate las políticas migratorias en los Estados Unidos.

En "En el Medio de Todo", de Aconcagua Radio, hablaron con Ernesto Resnik, biólogo molecular argentino radicado en esa ciudad, quien describió el impacto que estas intervenciones tienen sobre la población local y, en particular, sobre las comunidades inmigrantes. “La gente lo vive como una ocupación militar, es literalmente una ocupación militar. Algo nunca visto acá”, afirmó.

Según explicó, Minneapolis cuenta con unos 600 policías locales, que suelen patrullar sin una presencia demasiado visible. Sin embargo, el escenario cambió abruptamente con la llegada de los agentes federales. “Y de repente la ciudad se llenó de agentes armados hasta los dientes, encapuchados, con la cara tapada, con traje de fajina y en camionetas sin patentes”, relató.

Para Resnik, esta situación generó un clima inédito de miedo y tensión en las calles. “Una situación realmente inusual que obviamente venía elevando la tensión”, señaló, y advirtió que el desenlace fue el que las propias autoridades locales anticipaban. “Hasta que terminó como las autoridades de acá (el gobernador y el alcalde) dijeron que iba a terminar: con algún problema serio. Y terminó en una tragedia, que fue la muerte de Renée Good”, definió Resnik, antes de explayarse en otras apreciaciones y profundizar el clima que se vive en la ciudad de Minnesota.

