12 de mayo de 2026 - 10:32

Cómo ahorrar hasta $36.000 en supermercados antes de que termine el reintegro del Banco Nación y MODO

El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO, en supermercados con tope de $12.000 por semana hasta fin de mayo.

El beneficio se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO desde BNA+.

El beneficio se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO desde BNA+.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que permite reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios acceden a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

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La promoción sigue vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y, con los 3 miércoles disponibles, permite acumular hasta $36.000 por persona, tanto en compras presenciales como online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro con BNA+ y MODO: hasta cuándo se puede aprovechar y cómo se paga

El beneficio del Banco Nación se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en compras de alimentos.

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Con los 3 mi&eacute;rcoles restantes, una persona puede ahorrar hasta $36.000 y dos titulares llegar a $72.000.

Con los 3 miércoles restantes, una persona puede ahorrar hasta $36.000 y dos titulares llegar a $72.000.

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

  • Carrefour
  • Diarco
  • Josimar
  • Toledo
  • Granja Benedetti
  • Super A
  • Libertad
  • Maxiconsumo

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios

  • Carrefour
  • Átomo
  • BlowMax
  • Maxiconsumo
  • Libertad
  • Granja Benedetti
  • Carnes de Mi Campo
MODO
La promoci&oacute;n incluye supermercados y mayoristas adheridos en distintos puntos del pa&iacute;s.

La promoción incluye supermercados y mayoristas adheridos en distintos puntos del país.

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $36.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. Con 3 miércoles disponibles dentro del período vigente, una persona puede acumular hasta $36.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.

En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede usar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite alcanzar hasta $72.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones del beneficio.

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