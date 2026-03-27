27 de marzo de 2026 - 14:54

La Justicia de Estados Unidos consideró que los reclamos contra YPF "no son reconocibles por la ley argentina"

La Corte de Apelaciones de Nueva York expuso los argumentos para fallar a favor de la Argentina y alegó que las pretenciones "carecen de argumento".

Los argumentos de la justicia de Estados Unidos para fallar a favor de Argentina en el juicio por YPF.

Los argumentos de la justicia de Estados Unidos para fallar a favor de Argentina en el juicio por YPF.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este viernes, la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al país a pagar la cifra millonaria de 16.000 millones de dólares.

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Los jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York revocaron la condena impuesta por la jueza Loretta Preska y rechazaron los argumentos de los demandantes, que reclamaban a la Argentina por inclumplimiento de contrato tras la expropiación.

Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, quienes se pronunciaron a favor, declararon que los reclamos de los accionistas minoritarios contra YPF "no son reconocibles según la ley argentina". En este sentido, los magistrados entendieron que el caso no debe tratarse en tribunales de Estados Unidos ya que la expropiación de la empresa fue discutida y avalada por el Congreso de la Nación.

Juicio YPF
La Justicia de Estados Unidos rechazó los reclamos de los demandantes

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Los magistrados entendieron que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral el proceso de estatización y desplaza cualquier reclamo contractual. De este modo, no existía obligación de realizar una oferta pública de adquisición de acciones a los minoritarios una vez concluida la expropiación.

"Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, sostuvo el Estado argentino en la apelación

"El mayor logro jurídico de la historia"

Tras conocerse el fallo de la Corte, el presidente Javier Milei destacó el resultado como un hecho “histórico”, en línea con lo que representa el caso: el mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.

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Asimismo, apuntó en sus redes sociales contra el gobernador Axel Kicillof y señaló que tuvieron que arreglar las "cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

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