Luis Caputo celebró el fallo de YPF y lo describió como un "tremendo trabajo del equipo legal"

El Ministro de Economía se expresó en redes sociales tras conocerse la decisión judicial y apoyó los dichos de Javier Milei. "Tremenda noticia"

La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF que pesaba sobre la Argentina. De esta manera, el país quedó eximido de pagar la cifra millonaria de 18.000 millones de dólares.

El presidente Javier Milei utilizó la red social X para expresarse, publicando: “Ganamos en el juicio a YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15 % de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy US$18 mil millones (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”

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Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!!

Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!! — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 27, 2026 Minutos después, diferentes funcionarios de su gabinete comenzaron a repostear y a sumar miradas al respecto. Uno de ellos fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue el primero en compartir el mensaje de Milei y se sumó a la celebración expresando que es una “tremenda noticia”

“Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida”, sumó y, para cerrar su palabra, resaltó “el tremendo trabajo del equipo legal”, por lo que culminó felicitando a todos por las gestiones.

Milei apuntó contra Kicillof El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto en el Centro de Formación de Capital y utilizó el estrado para celebrar el reciente fallo judicial. En su discurso, apuntó contra la gestión del gobernador Axel Kicillof.