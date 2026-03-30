Anuncio sorpresivo: Cornejo abrirá el proceso para reformar un artículo de la Constitución

Alfredo Cornejo anunció este lunes en San Rafael que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para reformar un artículo de la Constitución , proceso que se denomina enmienda constitucional . El objetivo de la iniciativa será "consagrar la autonomía municipal " en la Carta Magna.

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El proyecto será ingresado el miércoles a la Cámara de Diputados y consistirá en pedir que se declare la necesidad de reforma. "En un solo artículo vamos a incluir la autonomía municipal para los 18 departamentos" , explicó el gobernador, quien este lunes viajó al departamento del sur para inaugurar la repavimentación de la Ruta Provincial 160.

"Es un artículo que garantiza autonomía de los municipios para lo que los municipios ya hacen ", agregó el mandatario.

"Vamos a tener una batería de cosas que todo el equipo ha venido pensando", aseguró también Cornejo, e informó que en paralelo a la presentación del proyecto, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados "van a plantear ante la Corte un conflicto de poderes , porque cualquier modificación sobre la autonomía debe pasar por la Legislatura y la han omitido".

La medida tiene como objetivo concreto frenar el proceso de reforma de la Carta Orgánica municipal de San Rafael consagrado en las elecciones municipales del 22 de febrero, porque el Gobierno lo considera irregular , debido a que la ordenanza que lo habilitó no contó con los dos tercios de los votos del Concejo Deliberante y no fue publicada en el Boletín Oficial.

"Tenemos que salvar esta circunstancia y la forma más sana es que la Legislatura declare la necesidad de la reforma y la Corte frene el proceso", agregó Cornejo, y aclaró: "No hay ninguna especulación porque los resultados (de la elección de San Rafael) han sido bastante parejos".

"Lamentamos haber perdido tiempo, dinero y energía en una elección en la que votó menos de la mitad de los sanrafaelinos y en la que no se demostró ningún interés concreto para una cosa tan seria como la que se pretendía hacer", completó.

Qué artículo se reformará

Natalio Mema, ministro de Gobierno, indicó que el artículo que se buscará reformar es el 197. Precisamente Mema es el autor de la iniciativa, que será revisada antes de la presentación en la Legislatura por el fiscal de Estado Fernando Simón.

La redacción actual de ese artículo es la siguiente: "La administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, cuyos miembros durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, renovándose el Departamento Deliberativo por mitades cada 2 años".

También dice el 197: "Los integrantes del Departamento Deliberativo serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios, conforme con el sistema establecido para la elección de diputados".

Para reformar un artículo de la Constitución se requiere la aprobación del proyecto en la Legislatura primero y luego que la ciudadanía ratifique esa reforma en un plebiscito. Por esta vía, se limitó la reelección de los intendentes a una sola (antes era indefinida) y más lejos en el tiempo se eliminó la intangibilidad salarial de los jueces.