Frente al departamento de Adorni, docentes universitarios dan clases públicas en reclamo de fondos.

La manifestación de docentes y estudiantes de la UBA es frente al inmueble de 230 mil dólares que compró el jefe de Gabinete con un extraño financiamiento por parte de dos jubiladas.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan una jornada de clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Bajo un operativo de la Policía Federal, los manifestantes convocados por agrupaciones de izquierda, reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y denunciaron el estado "crítico" de los salarios.

El docente de Psicología del CBC, Juan Duarte señaló que las clases se están desarrollando frente "a una de las tantas propiedades del ‘deslomado’ Adorni, que supuestamente debería aplicar la Ley de Financiamiento Educativo, de 2024, para recomponer un poco la situación de la docencia universitaria, que está en una situación crítica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UbaAgd/status/2038971559818252403&partner=&hide_thread=false Ya estamos frente al departamento de Adorni con clases públicas, en el marco del paro de la docencia universitaria, por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario pic.twitter.com/aVjYXgq01m — AGD-UBA (@UbaAgd) March 31, 2026 En una entrevista con Radio La Red señaló que "mientras no la aplican, nos deberían recomponer 55,4% de nuestro salario, solamente para volver a diciembre de 2023. Estamos en el punto más bajo de la historia salarial y presupuestaria en la universidad. También las becas estudiantiles son de $35 mil que cobran los estudiantes, no alcanza para nada".

clases públicas frente a la casa de adorni El patrimonio de Adorni bajo la lupa El departamento frente al cual se protesta con clases públicas es una de las propiedades que la Justicia investiga por presuntas irregularidades. Según registros oficiales, Adorni adquirió la propiedad de casi 200 metros cuadrados el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230 mil dólares.

Lo que despertó las sospechas del Poder Judicial son los detalles de la operación: