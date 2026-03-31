31 de marzo de 2026 - 10:49

Frente al departamento de Adorni, docentes universitarios dan clases públicas en reclamo de fondos

La manifestación de docentes y estudiantes de la UBA es frente al inmueble de 230 mil dólares que compró el jefe de Gabinete con un extraño financiamiento por parte de dos jubiladas.

Frente al departamento de Adorni, docentes universitarios dan clases públicas en reclamo de fondos.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan una jornada de clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Bajo un operativo de la Policía Federal, los manifestantes convocados por agrupaciones de izquierda, reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y denunciaron el estado "crítico" de los salarios.

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El docente de Psicología del CBC, Juan Duarte señaló que las clases se están desarrollando frente "a una de las tantas propiedades del ‘deslomado’ Adorni, que supuestamente debería aplicar la Ley de Financiamiento Educativo, de 2024, para recomponer un poco la situación de la docencia universitaria, que está en una situación crítica".

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En una entrevista con Radio La Red señaló que "mientras no la aplican, nos deberían recomponer 55,4% de nuestro salario, solamente para volver a diciembre de 2023. Estamos en el punto más bajo de la historia salarial y presupuestaria en la universidad. También las becas estudiantiles son de $35 mil que cobran los estudiantes, no alcanza para nada".

Lo que despertó las sospechas del Poder Judicial son los detalles de la operación:

  • Financiamiento: Dos mujeres jubiladas (de 72 años) le prestaron al funcionario el 87% del monto total (USD 200.000) a través de un crédito hipotecario privado.
  • Vendedoras y acreedoras: Las mismas mujeres que le vendieron el inmueble figuran ahora como sus acreedoras en partes iguales.
  • Movimientos: En el mismo mes de la compra en Caballito, Adorni adquirió una casa en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa.
Frente al departamento de Adorni, docentes universitarios dan clases públicas en reclamo de fondos
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A la polémica por el préstamo de las jubiladas se suma que en su última declaración jurada, el jefe de Gabinete no informó la venta de su propiedad anterior en Parque Chacabuco, lo que desató nuevas sospechas sobre la evolución de su patrimonio.

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