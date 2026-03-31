Hipoteca en la mira: una de las supuestas acreedoras de Adorni negó conocerlo

La polémica por la compra de un departamento en Caballito por parte del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , sumó un nuevo capítulo luego de que las dos mujeres que figuran como acreedoras del crédito hipotecario aseguraran no tener ningún vínculo con el funcionario .

Según reveló La Nación, la operación inmobiliaria se concretó en noviembre de 2025 por un total de 230.000 dólares , financiada en gran parte mediante una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares otorgada por dos particulares.

Las mujeres identificadas como Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64) figuran en el Registro de la Propiedad como titulares del crédito en partes iguales. Sin embargo, uno de ellas rechazó cualquier relación con el funcionario.

Manuel Adorni registró el departamento en Caballito por US$230.000 La propiedad se adquirió en noviembre pasado con una hipoteca con dos particulares. Informa @camidolabjian en Siempre+ pic.twitter.com/L7bN8MRsIf

Consultada por un periodista de La Nación, Viegas respondió de forma categórica desde el portero eléctrico de su domicilio: “No, la verdad que no” , al ser consultada si conocía a Adorni. Además, también negó haberle otorgado dinero en concepto de hipoteca.

En tanto, al comunicarse con el teléfono de Sbabo, una mujer que atendió aseguró: “Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella” . Ante una segunda consulta sobre el supuesto préstamo, agregó: “No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando” .

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CASO ADORNI: El fiscal Pollicita pedirá la escritura ORIGINAL del depto. que Adorni compró en Caballito.



A la justicia no le cierra que haya comprado un depto que vale más de u$s400.000 a U$s230.000.



DATO: una de las prestamistas dice que no conoce a Adorni,… pic.twitter.com/n5WqgKbFpS — EAGLE (@eagleintheskys) March 31, 2026

Sospechas por la operación y diferencias con el valor de mercado

La modalidad de financiamiento y el valor declarado del inmueble generaron cuestionamientos en el ámbito político. De acuerdo a los registros, el funcionario habría pagado cerca de US$ 1.155 por metro cuadrado, un valor significativamente inferior al promedio de mercado en la zona (unos US$ 2 mil el metro cuadrado).

El diputado Esteban Paulón, uno de los denunciantes en la causa, sostuvo en declaraciones a Clarín que la operatoria presenta inconsistencias: “Si ya de por sí una hipoteca no bancaria podría ser sospechosa, en este caso parecería una intermediación ya pautada”.

Además, agregó: “Se parece bastante a una forma de intermediar para que el jefe de Gabinete no tenga que explicar demasiado lo que compró”, al tiempo que puso en duda la capacidad de pago del funcionario.

El aspecto que genera mayor atención es la forma de pago. De acuerdo a la documentación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habrían abonado una parte del valor en efectivo, mientras que el resto fue financiado mediante la mencionada hipoteca de USD 200.000 otorgada por particulares. Además, Viegas figura como una de las dos personas que le vendió al jefe de Gabinete el departamento en el que vive, en el barrio de Caballito.

Investigación judicial en curso

El caso se encuentra bajo análisis en la Justicia federal, con intervención del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan la evolución patrimonial del funcionario.

En ese marco, también se evalúan otros movimientos inmobiliarios del entorno familiar de Adorni, mientras crece la presión política sobre la transparencia de la operación.