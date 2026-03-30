30 de marzo de 2026 - 21:25

Adorni bajo la lupa: el juez Ariel Lijo deberá definir el cruce de su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una batería de medidas para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El juez Ariel Lijo.

El juez Ariel Lijo.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días un pedido clave en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La solicitud incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario para permitir el análisis detallado de su evolución patrimonial.

Leé además

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista en la TV Pública y quien amenazó a Vanesa Tossi

La Justicia ordenó proteger a la secretaria del piloto tras ser hostigada por el amigo de Adorni

Por Redacción Política
Crece el escándalo por el vuelo VIP de Adorni con su familia y Marcelo Grandío a Punta del Este

Tratamiento VIP, vicios de la casta y llamados: nuevos detalles complican a Adorni por su vuelo a Punta del Este

Por Redacción Política

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió un total de 12 diligencias probatorias. Entre ellas, se destaca el cruce de información económica del funcionario con datos de distintos organismos públicos, con el objetivo de determinar si el crecimiento de sus bienes tiene respaldo legal.

Qué se investiga en el patrimonio de Adorni

La causa se originó tras una denuncia que señala que el funcionario habría incrementado su patrimonio en un 500% entre 2022 y 2025. Además, se lo acusa de haber omitido declarar un lote en el Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz.

En ese contexto, la Justicia también buscará establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir otras propiedades, así como la justificación de viajes al exterior realizados junto a su familia, incluyendo destinos como Nueva York y Punta del Este.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York

El requerimiento incluye pedidos de información a la Oficina Anticorrupción, registros de la propiedad inmueble en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, bases de datos de vehículos, embarcaciones y aeronaves, además de movimientos migratorios.

La postura del Gobierno

Desde el Gobierno nacional sostienen que la investigación forma parte de una “operación política y mediática” contra Adorni. El propio funcionario ya había rechazado las acusaciones en declaraciones públicas y recibió el respaldo oficial.

Sin embargo, el avance de la causa judicial mantiene abierto el interrogante sobre la legalidad del incremento patrimonial, mientras la Justicia analiza la documentación que será remitida en caso de que Lijo autorice las medidas solicitadas. La investigación no solo alcanza al funcionario, sino también a su entorno cercano, incluida su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco del análisis integral de su situación económica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escándalo por el vuelo a Punta del Este: la PSA allanó la TV Pública en busca de contratos vinculados a Manuel Adorni.

Escándalo por el vuelo a Punta del Este: allanaron la TV Pública en busca de contratos vinculados a Manuel Adorni

el broker que vendio el pasaje a punta del este confirmo quien pago el viaje y contradijo a manuel adorni

El broker que vendió el pasaje a Punta del Este confirmó quién pagó el viaje y contradijo a Manuel Adorni

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en la mira de la Justicia por un viaje en vuelo privado a Punta del Este.

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Manuel Adorni

Alfredo Cornejo realizó el anuncio de la reforma constitucional tras inaugurar la repavimentación de una ruta en San Rafael.

Anuncio sorpresivo: Alfredo Cornejo abrirá el proceso para reformar un artículo de la Constitución