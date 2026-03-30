Adorni bajo la lupa: el juez Ariel Lijo deberá definir el cruce de su patrimonio

El juez Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días un pedido clave en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La solicitud incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario para permitir el análisis detallado de su evolución patrimonial.
La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió un total de 12 diligencias probatorias. Entre ellas, se destaca el cruce de información económica del funcionario con datos de distintos organismos públicos, con el objetivo de determinar si el crecimiento de sus bienes tiene respaldo legal.
Qué se investiga en el patrimonio de Adorni
La causa se originó tras una denuncia que señala que el funcionario habría incrementado su patrimonio en un500% entre 2022 y 2025. Además, se lo acusa de haber omitido declarar un lote en el Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz.
En ese contexto, la Justicia también buscará establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir otras propiedades, así como la justificación de viajes al exterior realizados junto a su familia, incluyendo destinos como Nueva York y Punta del Este.
El requerimiento incluye pedidos de información a la Oficina Anticorrupción, registros de la propiedad inmueble en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, bases de datos de vehículos, embarcaciones y aeronaves, además de movimientos migratorios.
La postura del Gobierno
Desde el Gobierno nacional sostienen que la investigación forma parte de una “operación política y mediática” contra Adorni. El propio funcionario ya había rechazado las acusaciones en declaraciones públicas y recibió el respaldo oficial.
Sin embargo, el avance de la causa judicial mantiene abierto el interrogante sobre la legalidad del incremento patrimonial, mientras la Justicia analiza la documentación que será remitida en caso de que Lijo autorice las medidas solicitadas. La investigación no solo alcanza al funcionario, sino también a su entorno cercano, incluida su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco del análisis integral de su situación económica.