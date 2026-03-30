Adorni bajo la lupa: el juez Ariel Lijo deberá definir el cruce de su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una batería de medidas para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El juez Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días un pedido clave en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La solicitud incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario para permitir el análisis detallado de su evolución patrimonial.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió un total de 12 diligencias probatorias. Entre ellas, se destaca el cruce de información económica del funcionario con datos de distintos organismos públicos, con el objetivo de determinar si el crecimiento de sus bienes tiene respaldo legal.

Qué se investiga en el patrimonio de Adorni La causa se originó tras una denuncia que señala que el funcionario habría incrementado su patrimonio en un 500% entre 2022 y 2025. Además, se lo acusa de haber omitido declarar un lote en el Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz.

En ese contexto, la Justicia también buscará establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir otras propiedades, así como la justificación de viajes al exterior realizados junto a su familia, incluyendo destinos como Nueva York y Punta del Este.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Gentileza El requerimiento incluye pedidos de información a la Oficina Anticorrupción, registros de la propiedad inmueble en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, bases de datos de vehículos, embarcaciones y aeronaves, además de movimientos migratorios.