Desde Estación Mendoza hasta coparticipación: la lista de reclamos de Ulpiano Suárez para Javier Milei

Emir Félix celebró que Alfredo Cornejo "pase a actuar" por la autonomía municipal y minimizó la demanda judicial

Uno de los ejes de su discurso fue el futuro del Distrito Sustentable Estación Mendoza , una iniciativa clave para el desarrollo urbano local que se encuentra obstaculizada por la falta de respuestas por parte del gobierno nacional.

Según explicó, el municipio ya cumplió con todos los compromisos asumidos para que el plan pueda avanzar. " Las respuestas no llegan del Gobierno nacional respecto de Estación Mendoza . Desde el Municipio hemos cumplido con todos los compromisos asumidos con el Gobierno nacional para que, de una vez por todas, esa mancha urbana se transforme en un nuevo polo de desarrollo", planteó.

El intendente profundizó sus críticas y apuntó directamente a la falta de definiciones desde la Nación. " Sólo resta la voluntad política de Nación para subastar bienes que, a la fecha, están ociosos en el patrimonio del Estado" .

"Mucho se habla de que Argentina necesita que lleguen inversiones para generar empleo. Acá, c on la firma de un simple decreto, podría habilitarse la subasta de ese inmueble , posibilitando la llegada de esas ansiadas inversiones", expresó.

Además, calificó como "inentendible" la demora administrativa y cuestionó el accionar de la Administración de Bienes del Estado.

"La verdad es inentendible la falta de respuesta desde la Administración de Bienes del Estado. La pelea mediático-judicial no mejora espacios públicos ni atrae inversiones; sólo la gestión eficiente logra resultados. A la fecha, a más de un año, seguimos sin respuestas", reclamó.

Dardos por la situación económica

En la misma línea, elevó el tono de sus críticas hacia el Gobierno nacional al cuestionar el rumbo económico y el impacto directo sobre provincias y municipios.

El jefe comunal planteó que “gobernar no es describir la realidad, es transformarla”, marcando distancia con el enfoque que, según él, predomina actualmente.

Al referirse al contexto general del país, Suárez describió un escenario complejo y cargado de malestar social. “Argentina está tensa, golpeada por la incertidumbre económica y por una fatiga social que no admite relatos vacíos. El cansancio de la gente de ver cómo se transfieren culpas de un escritorio a otro y de escuchar más del pasado que del presente es evidente”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de sus críticas apuntó a la distribución de recursos. El intendente calificó como “crítico” el esquema de coordinación fiscal entre Nación, provincias y municipios. En ese orden, advirtió: “La Nación ha tensado al extremo la distribución de recursos hacia las provincias y, por ende, a los municipios”, y respaldó sus dichos con cifras: durante 2024 y 2025, los recursos nacionales cayeron en promedio un 7% respecto del período anterior.

Ulpiano Suárez-apertura de sesiones 1 El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Prensa Capital

El deterioro, según detalló, se profundizó en 2026. “En el primer bimestre de 2026, esta tendencia se agravó con una caída adicional del 5% de las transferencias automáticas”, indicó, al tiempo que subrayó el desplome de la inversión pública nacional, que pasó del 2% al 0,2% del PBI.

Luego, en conferencia de prensa, Suárez se hizo eco de una publicación de Los Andes que alerta sobre el impacto de la morosidad en la recaudación de los municipios del Gran Mendoza.

“La realidad pega en los bolsillos de todos los mendocinos. Hemos visto hoy, en una nota, cómo ha caído la recaudación en muchos municipios. Yo destacaba el cumplimiento de nuestros vecinos, que cumplen con sus obligaciones, pero esta situación, si no hay reactivación, si no hay consumo ni recaudación que derive en mejor coparticipación a provincias y municipios, va a ser muy difícil para el segundo semestre”, planteó Suárez.

Ulpiano se suma a los reclamos por la coparticipación

Para Ulpiano Suarez, este escenario impacta directamente en la vida cotidiana: “Cuando se deja de atender demandas sociales, estas no desaparecen... golpean en la puerta del municipio, que es la primera línea de respuesta del Estado”.

El intendente también cuestionó el concepto de igualdad planteado desde algunos sectores del Gobierno nacional. “Y en este escenario, no somos todos iguales, como algún funcionario nacional nos quiere hacer creer”, lanzó, al tiempo que advirtió que “el contexto nos debilita”.

En esa línea, insistió en que el federalismo “no puede ser solo una declaración de principios: debe ser una distribución justa de recursos. Hoy ese equilibrio está roto”.

Ulpiano Suárez-apertura de sesiones 2

Finalmente, Suarez reclamó medidas concretas y urgentes. “Solicitamos que los legisladores nacionales retomen de manera urgente la discusión sobre la matriz impositiva del país”, sostuvo, y pidió una reforma de la coparticipación.

Además, exigió cambios en el reparto del impuesto a los combustibles: “No es aceptable que las provincias y municipios recibamos apenas el 10,4% de lo que pagan los ciudadanos, cuando hoy soportamos el 100% del mantenimiento de la estructura vial”.

En ese marco, respaldó la propuesta de elevar esa participación al 57% y concluyó con un mensaje directo al Gobierno de Javier Milei: “No pedimos privilegios, pedimos equidad, reglas claras y transparencia en la distribución de los recursos que generamos los argentinos”.

“Pedimos que los ATN se coparticipen a las provincias conforme a criterios de coparticipación”, completó el intendente.