Ulpiano Suarez reafirmó su gestión en un mensaje anual con alcance nacional

En la explanada municipal tuvo lugar la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD), con el tradicional discurso anual del intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez . El jefe comunal trazó un balance de los objetivos concretados en el segundo año de su segundo mandato y también se refirió a las nuevas metas sobre las que se trabajará en este 2026 .

El jefe comunal junto al presidente del HCD, Marcelo Rubio, inauguraron este nuevo periodo legislativo , en un encuentro que contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; el senador provincial Martín Kerchner; el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul; el ex vicepresidente Julio Cobos; y el ex gobernador José Octavio Bodón; junto a diputados y senadores provinciales.

Tras las estrofas del Himno Nacional, entonadas por el Coro Municipal, Ulpiano Suarez comenzó su discurso remarcando el valor de la rendición de cuentas como eje central de la gestión pública, al tiempo que reafirmó la convicción de sostener un rumbo claro basado en la planificación, la cercanía y la responsabilidad institucional . En ese sentido, subrayó la importancia de dar a conocer todo lo que se hizo, reconocer lo que aún falta y avanzar en la consolidación de políticas públicas que permitan seguir transformando a la ciudad.

“Vengo a cumplir con una obligación institucional, pero también a ratificar una convicción política. Vengo a rendir cuentas, a decir qué hicimos, a plantear lo que falta y, sobre todo, a defender un rumbo”, expresó Ulpiano Suarez. Luego, agregó: “Porque gobernar no es describir la realidad, sino transformarla . En un tiempo en el que muchos dirigentes se sienten cómodos con discursos donde el Estado retrocede, se achica o deja de cumplir sus funciones básicas, en la Ciudad de Mendoza elegimos otro camino: el de hacernos cargo”.

Después afirmó: “Por eso, en la Ciudad de Mendoza decidimos no caer en esa lógica. No nos resignamos al ‘no se puede’ ni al ‘no nos corresponde’. No aceptamos que gestionar sea simplemente administrar lo que queda. No vinimos a comentar la realidad: vinimos a gobernar. Y lo estamos haciendo ”.

En ese sentido, explicó que gobernar implica ordenar, planificar y estar cerca de los vecinos, cuidar los recursos públicos y modernizar el Estado. También supone sostener una agenda de obra, impulsar el desarrollo, fortalecer la seguridad urbana, defender la cultura y acompañar a quienes más lo necesitan. “Trabajamos para construir una ciudad que funcione mejor y que, además, lidere un proceso de transformación para toda Mendoza, con una proyección cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional”, manifestó.

Seguridad

Ulpiano Suarez destacó la fuerte inversión que realiza la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, al señalar que se destina cerca del 14% de los recursos municipales, provenientes del aporte de vecinos y comerciantes. En términos concretos, explicó que ese porcentaje representa unos 16.000 millones de pesos en el presente ejercicio, una cifra que, para dimensionar su magnitud, equivale a la realización de aproximadamente 350 cuadras de asfalto, casi la mitad de las calles de la Ciudad de Mendoza.

En ese sentido, adelantó que próximamente los preventores estarán usando las pistolas Taser. “Quiero detenerme en una decisión importante, porque marca una posición política y una forma de entender el orden. Vamos a incorporar dispositivos electrónicos de inmovilización temporal, las llamadas pistolas Taser para nuestros preventores. Lo estamos haciendo con capacitación, con protocolos y con responsabilidad. Y lo hacemos porque frente a determinadas situaciones no alcanza con la buena voluntad. Hace falta respaldo, herramientas y capacidad de intervención”, dijo. Y añadió: “Durante el mes de abril nuestros agentes comenzarán a portar los dispositivos en sus labores territoriales. Invertimos en este equipamiento 107 millones de pesos”.

Posteriormente, señaló que, según los datos disponibles, la presión delictiva en la Ciudad no responde a un aumento de la criminalidad de la población residente, sino a su condición de ser centro urbano de referencia del área metropolitana. Explicó que se trata de un fenómeno vinculado al flujo constante de personas y actividades, lo que requiere diseñar políticas específicas y actuar en consecuencia para dar respuestas efectivas.

“Por ello implementamos recientemente un sistema integral de videovigilancia perimetral, el denominado Anillo Digital, compuesto por 115 cámaras: 90 nuevas cámaras incorporadas por el Municipio que se integran con las 25 cámaras ya existentes del Ministerio de Seguridad, más 10 pantallas LED y toda la infraestructura y software necesarios para lectura automática de patentes, reconocimiento facial y diversos análisis que sean necesarios”, declaró.

Ambiente y Desarrollo Urbano

El intendente destacó que la obra pública es una herramienta clave para mostrar hacia dónde apunta una gestión y qué prioridades tiene. En ese marco, señaló que, pese a la paralización de proyectos a nivel nacional, la Ciudad de Mendoza decidió continuar con su plan de obras, sosteniendo el ritmo de inversión y apostando al crecimiento y desarrollo urbano.

Para este 2026 hay dos grandes proyectos que se están llevando adelante: la urbanización del barrio San Agustín y la obra que beneficiará el sistema de agua potable del barrio La Favorita.

“Hoy cumplo en informarles que ya se realizan los trabajos preliminares para la urbanización de un nuevo barrio y en diciembre de este año estaremos juntos con el IPV entregando a más de 50 familias las tan esperadas viviendas. Seguiremos trabajando junto al gobierno provincial para continuar construyendo viviendas en el resto del terreno y puedo asegurarles ahora, que ya no volveremos a hablar de la Playa San Agustín, sino que hablaremos del Barrio San Agustín”, sostuvo el intendente.

Luego agregó: “Continuando con La Favorita y con la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros vecinos, quiero anunciar la reanudación de una obra estratégica para el sistema de agua potable de ese gran conglomerado del oeste, que después de un proceso larguísimo de paralización, desfinanciamiento y complicaciones técnicas heredadas de decisiones ajenas al municipio, hemos reactivado la obra con fondos provinciales del resarcimiento. Prevemos que a finales del presente año quedarán concluidos estos trabajos y así finalizaremos lo que iniciamos al comienzo de nuestra primera gestión”.

Hacienda y Desarrollo Económico

“Gestionar con responsabilidad fiscal, es en primer lugar cuidar el bolsillo del vecino, la buena administración nos ha permitido no trasladar a tasas municipales la inflación e incremento de costos, durante un contexto económico que fue y sigue siendo sensible para las familias de la Ciudad”, indicó.

“Gracias a una administración responsable y eficiente de los recursos municipales, logramos brindar a los vecinos un alivio del 42% en la carga tributaria. Dicho de otro modo: las tasas municipales aumentaron sensiblemente por debajo de la inflación, protegiendo el bolsillo de los vecinos sin sacrificar la calidad de los servicios”, manifestó.

En cuanto al desarrollo económico, Ulpiano Suarez destacó la importancia de seguir fortaleciendo el entramado productivo local, al señalar la necesidad de contar con más pymes como motor del desarrollo y el empleo. “Necesitamos más PYMES. Por eso sostuvimos programas de emprendedurismo e innovación que alcanzaron a cientos de personas. En empleo atendimos a 8.457 personas, capacitamos a otras 2.375 y sostuvimos 46 ferias de emprendedores con más de 400 participantes. Más empresas, es más empleo. En este 2026 vamos a ir más lejos, impulsaremos una capacitación en IA para Pymes mendocinas que contribuya a mejorar su productividad, competitividad y sostenibilidad”.

Bienestar social, deportes y salud

Posteriormente, dio detalles de un plan integral destinado a las personas mayores, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y promover su participación activa en la comunidad. “Consolidamos una política integral para personas mayores, con miles de intervenciones sociales, talleres, actividades físicas y culturales, y beneficios concretos como exenciones de tasas y acceso gratuito a gimnasios y eventos culturales para jubilados y pensionados de la Ciudad que más lo necesitan. Este año también vamos a desarrollar programas específicos de empleo como Generación Plateada para mujeres mayores de 50 años”.

En cuanto a áreas clave como la educación, el deporte y la salud, la Ciudad continúa impulsando políticas orientadas a generar oportunidades reales para los vecinos. “Alcanzamos 68 escuelas con talleres de bienestar y convivencia, llegamos a miles de estudiantes, invertimos 60 millones de pesos en kits deportivos, sostuvimos jardines maternales, municentros y programas de orientación vocacional para estudiantes secundarios”, manifestó el mandatario

“En salud, implementamos un sistema digital de turnos que gestionó 51.000 turnos en el año, fortalecimos la salud comunitaria, realizamos prestaciones oftalmológicas, entregamos anteojos y acercamos estudios gineco-mamarios gratuitos”, agregó.

Antes de terminar, en el momento de los agradecimientos y las menciones a su familia y al equipo municipal, el jefe comunal se vio visiblemente emocionado. Con la voz quebrada, Ulpiano Suarez recordó con respeto al empleado recientemente fallecido: Franco Damián Tello. “Quiero hacer una mención especial a nuestro compañero municipal fallecido este año. A su familia: a su esposa Carolina y a sus hijos Ian Franco y Yoselie, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, quiero expresarles nuevamente mi abrazo y mi acompañamiento. Su ausencia nos duele. Y nos recuerda que detrás de cada tarea del municipio hay personas, historias y vidas entregadas al servicio de la comunidad”.

Para finalizar, Ulpiano Suarez dijo: “Liderar, en este tiempo complejo, no es gritar más fuerte. Es demostrar que se puede hacer. Que se puede administrar con responsabilidad y al mismo tiempo aliviar al contribuyente. Que se puede ordenar el espacio público y a la vez abrir oportunidades. Que se puede cuidar, prevenir y actuar sin caer en simplificaciones. Que se puede acompañar a los sectores más vulnerables sin renunciar a la exigencia de eficiencia. Que se puede sostener la cultura aun cuando algunos creen que lo único importante es lo urgente. Que se puede innovar sin abandonar la identidad. Que se puede pensar la Ciudad no solo para el hoy, sino también para el futuro de Mendoza. Por eso, creemos en un Estado inteligente, firme, cercano y capaz de producir resultados”.

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