Envolver el DNI en papel de aluminio: por qué se recomienda este truco y qué beneficios tiene

Envolver el DNI en papel aluminio podría ser una forma de proteger la información personal. La idea genera curiosidad y cierta tranquilidad, pero también abre una pregunta inevitable: ¿realmente sirve como escudo contra fraudes tecnológicos o es solo un mito moderno?.
Aunque el truco parece inspirado en sistemas de seguridad más avanzados, su utilidad depende de un detalle que muchos desconocen. No todos los documentos funcionan igual, y eso cambia completamente el sentido de esta práctica que, en algunos casos, termina teniendo un efecto muy distinto al esperado.
Qué significa envolver el DNI en papel aluminio y por qué se volvió tendencia
La lógica detrás de este método casero tiene relación con la tecnología sin contacto. El papel aluminio puede actuar como una barrera frente a ondas electromagnéticas, similar al principio de una “jaula de Faraday”, lo que impediría la lectura remota de chips como los que tienen algunas tarjetas modernas.
Por eso, muchas personas adoptaron este truco pensando que su documento podría ser escaneado a distancia sin que lo noten. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los DNI tradicionales no cuentan con chips RFID ni NFC. Esto significa que no emiten señales ni pueden ser leídos de forma inalámbrica, por lo que el aluminio no cumple una función de protección digital.
En ese contexto, el uso del papel aluminio cambia completamente de sentido. Más que un escudo contra el robo de datos, se convierte en una protección física improvisada. Puede ayudar a reducir el contacto con otros objetos dentro de la billetera, evitar cierto desgaste o incluso aportar un poco más de rigidez en documentos más frágiles.
Aun así, esta “protección” es limitada. Los documentos actuales suelen incluir elementos de seguridad como códigos QR, marcas de agua o tintas especiales, que requieren lectura directa. No hay transmisión de datos por radiofrecuencia, por lo que el riesgo que muchos intentan evitar simplemente no existe en estos casos.
Ventajas, desventajas y qué conviene usar en su lugar
Quienes optan por envolver el DNI en papel aluminio suelen hacerlo como una solución rápida y accesible. Entre sus beneficios más simples, se destaca que puede proteger levemente contra la humedad, disminuir la fricción con otras tarjetas y ayudar a mantener el documento más firme, especialmente si está algo deteriorado.
Las desventajas son importantes y muchas veces pasan desapercibidas
El aluminio es un material frágil que se rompe y arruga con facilidad, lo que obliga a reemplazarlo con frecuencia. Además, puede acumular suciedad y, en algunos casos, incluso generar pequeñas marcas o rayaduras sobre la superficie del documento.
Otro punto clave es el aspecto visual
Envolver el DNI de esta manera puede darle una apariencia descuidada y poco práctica, especialmente si se utiliza a diario. A esto se suma que no aporta beneficios en términos de seguridad digital para la mayoría de los documentos, lo que reduce su utilidad a algo meramente superficial.
Frente a esto, existen alternativas mucho más efectivas