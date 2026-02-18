Salud aprobó un protocolo obligatorio para regular las llamadas al 911 desde las escuelas: cómo funciona

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó un protocolo obligatorio para regular la activación del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en los establecimientos educativos de Mendoza, con el objetivo de ordenar el uso de ese recurso sanitario y evitar intervenciones que no respondan a situaciones de urgencia o emergencia médica.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 214 del Ministerio de Salud y Deportes, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece criterios técnicos claros sobre cuándo corresponde llamar al * 911 y fija responsabilidades específicas para las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada.

En los fundamentos de la resolución, la cartera sanitaria advirtió un “ incremento sostenido ” en las activaciones del SEC desde establecimientos escolares y señaló que en numerosos casos esas solicitudes no respondieron a cuadros que implicaran riesgo real o potencial para la vida.

El Servicio de Emergencias Coordinado es considerado un recurso crítico del sistema provincial de salud, destinado exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias. Según se detalla en el texto oficial, la utilización indebida impacta de manera directa en la disponibilidad operativa del sistema.

En ese marco, el Ministerio argumentó la necesidad de “ delimitar con rigor técnico y legal ” el alcance de las intervenciones del SEC en el ámbito escolar, a fin de garantizar un uso racional, oportuno y eficiente de los recursos sanitarios.

Canal único: *911

Uno de los puntos centrales de la resolución es la definición del *911 como único canal formal para la activación del Servicio de Emergencias Coordinado. La norma establece que no se admitirán vías alternativas, informales o directas para solicitar asistencia.

Además, aclara que el eventual asesoramiento telefónico que pueda brindar el SEC tiene carácter orientativo y preliminar, no sustituye la aplicación del protocolo por parte de la institución educativa y no exime a las autoridades escolares de su responsabilidad en la identificación de signos de alarma, la prestación de primeros auxilios básicos y la documentación del hecho.

pedido_305380_13022026

Criterios y responsabilidades

El protocolo aprobado incluye tres anexos de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial:

Anexo I: criterios oficiales para diferenciar situaciones de emergencia, urgencia y no emergencia en el ámbito escolar.

criterios oficiales para diferenciar situaciones de emergencia, urgencia y no emergencia en el ámbito escolar. Anexo II: guía operativa para la identificación de emergencias y la aplicación de primeros auxilios básicos por parte de personal no médico.

guía operativa para la identificación de emergencias y la aplicación de primeros auxilios básicos por parte de personal no médico. Anexo III: flujograma oficial de actuación ante emergencias en establecimientos educativos.

La activación del SEC mediante el *911 deberá realizarse exclusivamente ante situaciones clasificadas como emergencia o urgencia médica, conforme a los criterios técnicos definidos. La norma establece de manera expresa que no corresponde convocar al servicio en casos que puedan resolverse con primeros auxilios básicos, derivación programada o intervención familiar.

En cuanto a las responsabilidades institucionales, la resolución obliga a los establecimientos educativos a difundir el contenido del protocolo, capacitar al personal en identificación de emergencias y primeros auxilios, asegurar su correcta aplicación antes, durante y después de cada evento, y registrar las actuaciones realizadas.

Alcance provincial

La medida alcanza a todas las escuelas de gestión estatal y privada de Mendoza, así como al personal docente, directivo, no docente y equipos profesionales que desarrollen actividades en el ámbito escolar.

La resolución entró en vigencia a partir de su publicación y fue comunicada al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y a la Dirección General de Escuelas para su difusión obligatoria en todos los niveles educativos.