Qué significa despertarse siempre a la misma hora de la noche, según especialistas

Despertarte siempre a la misma hora puede revelar cómo funcionan tu sueño, tu salud, el bienestar y la psicología nocturna.

Durante la noche, el cuerpo atraviesa ciclos del sueño que se repiten cada 90 a 110 minutos. Especialistas en sueño explican que los despertares suelen coincidir con transiciones entre etapas más profundas y más livianas. Si algo interrumpe ese equilibrio, es más probable que te despiertes siempre en el mismo punto del ciclo.

El rol de la fase REM

En la fase REM, el cerebro está muy activo y el descanso es más frágil. Estudios en neurociencia señalan que en esta etapa aumentan los microdespertares. Si tu alarma interna se activa ahí, tu cuerpo puede “aprender” ese horario y repetirlo noche tras noche.

El estrés y la ansiedad influyen directamente en el descanso. Cuando el cortisol, la hormona del estrés, se eleva antes de tiempo, el cuerpo entra en modo alerta. Profesionales de la salud advierten que esto puede provocar despertares nocturnos precisos, incluso sin que lo registres conscientemente.

El reloj biológico y los hábitos nocturnos

Tu reloj biológico responde a rutinas. Cenar tarde, usar pantallas antes de dormir o acostarte siempre con preocupaciones activa patrones repetitivos. Especialistas en bienestar sostienen que el cuerpo se adapta rápido, incluso a hábitos que perjudican el descanso.

Despertarte ocasionalmente no es un problema. Pero si el patrón se mantiene y afecta tu salud o tu energía diaria, los expertos en psicología y sueño recomiendan consultar. Ajustar rutinas y manejar el estrés suele ser suficiente para recuperar un descanso continuo y de mejor calidad.

