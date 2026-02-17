Según nutricionistas, por qué perder peso puede ser imposible aunque creas que haces todo bien

Muchas personas viven hoy bajo la sombra de la culpa por no poder perder peso , pero la ciencia revela que el cuerpo posee mecanismos de supervivencia que dificultan esta tarea . No se trata de falta de voluntad, sino de una respuesta fisiológica compleja y predecible que finalmente empieza a ser comprendida.

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

La lucha contra el peso suele presentarse como una derrota personal, cuando en realidad es una respuesta biológica que tiene sentido en nuestro pasado como cazadores-recolectores. En épocas de hambruna, el cuerpo aprendió a conservar energía, un mecanismo que hoy choca contra la abundancia de alimentos ultraprocesados y baratos.

Además de este pasado evolutivo, la genética define gran parte de nuestra realidad cotidiana. Factores como la rapidez con la que quemamos calorías , los niveles de hambre y la sensación de saciedad después de comer están condicionados por nuestro ADN . Algunos estamos predispuestos a sentir más hambre, lo que vuelve la pérdida de peso un desafío aún mayor.

El entorno social y económico también juega un rol determinante en este proceso. No todos cuentan con el tiempo, el dinero o el apoyo necesario para priorizar el sueño , mantenerse activos o cocinar de forma saludable. Cuando se ignora esta complejidad y se reduce todo al autocontrol, se genera un estigma que aumenta el estrés y disminuye la autoestima.

Un error común que hoy la ciencia permite desmitificar es la obsesión por contar calorías. Aunque teóricamente se necesita un déficit para perder peso , en la práctica es mucho más complicado porque las necesidades energéticas individuales fluctúan cada día. Además, la cantidad de energía que absorbemos depende de nuestra digestión y de las bacterias intestinales.

image

La idea de que "una caloría es una caloría" es otro malentendido persistente que el cuerpo no comparte. Por ejemplo, una galleta puede provocar un pico de azúcar y una caída posterior, mientras que un huevo cocido aporta saciedad duradera y nutrición real. Esta distinción es la que hace que las dietas basadas solo en batidos o en excluir grupos de alimentos sean insostenibles a largo plazo.

La verdad sobre el ejercicio y el impacto en la salud

Mucha gente cree que cuanto más ejercicio hace, más peso pierde, pero la realidad muestra un panorama más complejo. El cuerpo es sumamente eficiente conservando energía y, tras un entrenamiento intenso, es común moverse menos inconscientemente el resto del día o sentir más hambre para compensar el gasto.

image

Las investigaciones indican que el cuerpo se adapta al ejercicio volviéndose más eficiente y reduciendo el gasto energético en otras áreas. Esto hace que perder peso únicamente mediante la actividad física sea mucho más difícil de lo que la mayoría imagina. Sin embargo, esto no significa que no debas moverte.

Incluso si el número en la balanza no se mueve, el ejercicio ofrece beneficios vitales:

Fortalece la circulación y mejora el metabolismo.

Preserva la masa muscular y fortalece los huesos.

Mejora el bienestar mental y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Cómo mejorar tu salud sin obsesionarte con la balanza

La consecuencia directa es liberadora: no es necesario perder peso para estar significativamente más saludable. Una mejor dieta y mayor actividad física pueden mejorar marcadores críticos como la presión arterial, el colesterol y la sensibilidad a la insulina, incluso si el peso se mantiene igual.

image

En lugar de perseguir una cifra específica que suele generar frustración, el enfoque debe cambiar hacia comportamientos sostenibles. Nutrir el cuerpo con alimentos no procesados, limitar el alcohol, dormir bien y controlar el estrés son piezas del rompecabezas mucho más importantes que cualquier resultado en la báscula del baño.