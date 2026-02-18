Paritarias 2026: el Gobierno abre este viernes la discusión con el SUTE y los gremios preparan sus reclamos

El Gobierno de Alfredo Cornejo iniciará este viernes la primera ronda de paritarias estatales de 2026 con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ), en lo que marcará el comienzo formal de la negociación salarial con los gremios del sector público provincial.

La apertura con el sector docente responde a una práctica sostenida en los últimos años, en la que el Gobierno prioriza ese acuerdo con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo. La negociación con el SUTE impacta también en las maestras y profesores de escuelas privadas, representados por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) .

Como antecedente, en 2025 la inflación en Mendoza fue del 29,9% , según datos oficiales. En ese mismo período, los salarios estatales tuvieron incrementos dispares: si se consideran únicamente las subas al sueldo básico, el promedio fue del 25% .

En cambio, al sumar mejoras en ítems específicos que cada gremio negocia de manera particular, los aumentos salariales totales rondaron el 40% en promedio. Ese comportamiento sirve como referencia para el nuevo esquema de negociación que comenzará este viernes.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la pauta salarial estará condicionada por la evolución de los ingresos públicos y remarcan que “ la recaudación es la variable que va a limitar las paritarias este año ”. Hasta el momento, el Ejecutivo no informó cómo continuará el cronograma de convocatorias para el resto de los sindicatos.

La postura del SUTE

De cara a la reunión paritaria, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, informó que la semana pasada se realizaron asambleas en escuelas de todos los departamentos para definir el mandato con el que el gremio asistirá a la mesa de negociación.

El dirigente anticipó que uno de los ejes del planteo estará dirigido a las variables que el Gobierno toma como referencia para fijar la pauta salarial.

“Hay un artículo del Presupuesto provincial que señala que no pueden dar aumentos por encima de la inflación que estima la Nación para este año, que dicen que será del 10%. La otra es que se atan a los índices de la recaudación provincial. Los empleados públicos no pueden pagar las desgracias de la caída de la coparticipación”, sostuvo.

Carina Sedano, titular del SUTE; y Gustavo Correa, secretario gremial.

Además del reclamo por una recomposición salarial, el sindicato docente insiste en la regularización de adicionales acordados en 2025. En ese marco, Correa señaló que los salarios docentes de Mendoza, sin tener en cuenta los items, descendieron en el ranking nacional.

“Si no tenemos en cuenta el ítem aula y arraigo, caímos al puesto 19. Es una realidad que esos ítems impulsan el salario, pero no lo cobran todos los docentes. El ítem aula lo percibe el 92% y el arraigo solo el 52%. Nosotros queremos equiparar para arriba”, explicó el titular del SUTE.

Salud, Judiciales y estatales preparan sus reclamos

A la espera de la convocatoria oficial, otros gremios estatales ya anticipan sus demandas.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), su secretaria general, Claudia Iturbe, sostuvo que el sector buscará “recuperar el 40% que se dio el gobernador en la clase 13 para todos los funcionarios políticos y legisladores y algunos concejales que están enganchados a su sueldo”.

Según planteó la dirigente gremial, ese incremento representó “el blanqueo de lo que nos deben”.

En tanto, el secretario general de los Empleados Judiciales, Ricardo Babillón, indicó que esta semana mantendrán una reunión con la Suprema Corte para avanzar en el convenio colectivo de trabajo, un planteo que el gremio sostiene desde el año pasado.

Respecto a la mesa paritaria que se avecina, Babillón remarcó que el reclamo del gremio se centrará en una nueva reestructuración salarial. “A Judiciales nos han dejado muy postergados”, afirmó.

El secretario general de Empleados Judiciales, Ricardo Babillon, en reunión de paritarias.

Por su parte, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, aseguró que el eje principal será la recomposición salarial. Señaló que actualmente hay trabajadores del sector salud con 40 horas semanales que perciben alrededor de 648.000 pesos, y planteó que el salario inicial debería ubicarse en torno a 1.800.000 pesos.

Además, ATE reclamará el cambio de régimen para licenciados en enfermería, la entrega del compendio del convenio colectivo de trabajo firmado con el Gobierno que, según el gremio, aún no fue cumplido y el pago de distintos adicionales, como el fondo estímulo por metas institucionales para sectores como Iscamén y la Orquesta Sinfónica.

También cuestionó que no se haya abonado la productividad a todos los trabajadores, una responsabilidad que atribuyó al gobernador y al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.

Los aumentos del 2025

A fines del año pasado el diario Los Andes publicó un informe sobre los incrementos salariales otorgados en 2025 a los distintos sectores del Estado provincial.

Según datos aportados por los sindicatos, las subas anuales en el salario básico fueron del 15% en la administración central de acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del 22,5% en Educación, del 28% en el sector Salud y del 25% en el caso de los empleados judiciales.

En el caso de las fuerzas de Seguridad, que por ley no cuentan con paritarias, los aumentos se establecen mediante decretos del Poder Ejecutivo. Durante 2025, el incremento del salario básico para policías y personal penitenciario fue del 23%.

No obstante, al considerar los adicionales y la incorporación de ítems que fueron blanqueados durante la negociación, la suba total de los haberes se ubicó en un rango de entre el 44% y el 46%, según datos oficiales.