Reforma laboral: Kicillof y otros cinco gobernadores peronistas llamaron a "votar en contra"

En la previa del debate en la Cámara de Diputados , el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un pronunciamiento junto a otros cinco mandatarios provinciales alineados en el kirchnerismo. El grupo ratificó su "pleno rechazo" a la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei y llamó al resto de las fuerzas políticas a no acompañar la iniciativa.

El texto lleva la firma de Kicillof, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero -representado por Elías Suárez-), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) . El documento fue difundido simultáneamente en redes sociales, coincidiendo con el anuncio de un paro nacional de la CGT previsto para este jueves .

En su pedido a las " distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa ", reconocieron que es necesario encarar transformaciones en el mundo del trabajo ante los cambios tecnológicos y sociales, pero marcaron una línea roja: " Ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable".

Los gobernadores que llamaron a votar en contra de la reforma laboral.

Además apuntaron que el proyecto oficial "debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral".

Los gobernadores criticaron el rumbo económico del Gobierno Nacional, afirmando que "ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización", por lo que "en este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava".

"No nos oponemos, como sostienen los supuestos “modernizadores”, a todo cambio. Nos oponemos a ESTE paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección", señalaron.

Citando a la Organización Internacional del Trabajo, los seis recordaron que como ocurrió "con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores".

Sobre el articulo 44 de las licencias por enfermedad, que finalmente fue eliminado, consideraron " preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos".

"Se trata de una reforma profundamente antifederal. Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales", sumaron.

En esa línea, abogaron por "consensos amplios y respeto por la diversidad territorial" para abrir el diálogo en el país y señalaron que "la informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen".

Finalmente, reiteraron su "rechazo a la reforma laboral del gobierno nacional y a la orientación económica que la sustenta" y convocaron "a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas".