18 de febrero de 2026 - 13:59

Reforma laboral: Kicillof y otros cinco gobernadores peronistas llamaron a "votar en contra"

A través de un comunicado en conjunto, los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa pidieron a los diputados votar en contra del proyecto.

Kicillof y otros cinco gobernadores llamaron a votar en contra de la reforma laboral.

Kicillof y otros cinco gobernadores llamaron a "votar en contra" de la reforma laboral. 

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En la previa del debate en la Cámara de Diputados, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un pronunciamiento junto a otros cinco mandatarios provinciales alineados en el kirchnerismo. El grupo ratificó su "pleno rechazo" a la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei y llamó al resto de las fuerzas políticas a no acompañar la iniciativa.

El texto lleva la firma de Kicillof, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero -representado por Elías Suárez-), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). El documento fue difundido simultáneamente en redes sociales, coincidiendo con el anuncio de un paro nacional de la CGT previsto para este jueves.

gobernadores peronistas
Los gobernadores que llamaron a votar en contra de la reforma laboral.

Los gobernadores que llamaron a votar en contra de la reforma laboral.

El texto de los gobernadores

En su pedido a las "distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa", reconocieron que es necesario encarar transformaciones en el mundo del trabajo ante los cambios tecnológicos y sociales, pero marcaron una línea roja: "Ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable".

Además apuntaron que el proyecto oficial "debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2024121049953022031&partner=&hide_thread=false

Los gobernadores criticaron el rumbo económico del Gobierno Nacional, afirmando que "ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización", por lo que "en este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava".

"No nos oponemos, como sostienen los supuestos “modernizadores”, a todo cambio. Nos oponemos a ESTE paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección", señalaron.

Citando a la Organización Internacional del Trabajo, los seis recordaron que como ocurrió "con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores".

Sobre el articulo 44 de las licencias por enfermedad, que finalmente fue eliminado, consideraron " preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/insfran_gildo/status/2024126195453849648&partner=&hide_thread=false

"Se trata de una reforma profundamente antifederal. Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales", sumaron.

En esa línea, abogaron por "consensos amplios y respeto por la diversidad territorial" para abrir el diálogo en el país y señalaron que "la informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen".

Finalmente, reiteraron su "rechazo a la reforma laboral del gobierno nacional y a la orientación económica que la sustenta" y convocaron "a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas".

