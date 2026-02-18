Hebe Casado y el PJ de San Rafael calentaron la campaña: furiosos cruces por las elecciones judicializadas

Walter Bento: corrigen un "error de tipeo" en la sentencia y su esposa deberá pagar una multa millonaria

Casado se hizo eco del dictamen de Fiscalía de Estado , que cuestiona la realización de la elección de 24 convencionales de San Rafael , a tono con la denuncia impulsada por el diputado provincial José Luis Ramón .

La vicegobernadora posteó la noticia de Los Andes y lanzó un filoso comentario al respecto, dando a entender una presunta maniobra del propio intendente para suspender esas elecciones particularmente, dado un escenario parejo para el oficialismo el próximo domingo, según anticipan las encuestas.

“ Cierto señor feudal no quiere figurar como padre de la derrota y mandó a hacer una cautelar. Fin ”, publicó Casado en su cuenta de X.

La reacción de los alfiles de Félix no tardó en aparecer y contraatacaron con un supuesto pacto “Cornejo-La Cámpora”, para erosionar al PJ sanrafaelino. A propósito, se trata del único departamento en el que el kirchnerismo enfrenta a un intendente peronista. En Maipú, Santa Rosa y La Paz no presentaron listas.

“Ciertos cortesanos de Cornejo, le regalaron una casa a Nadir (léase Anabel- La Cámpora) para que presentaran una lista para restarle votos al Intendente de San Rafael. Fin. Cornejo = Hebe= socios de La Cámpora. Recontra finnnn”, lanzó el senador sanrafaelino Pedro Serra.

“Buen trabajo como cortesana del feudo cornejista, todos sabemos quien no quiere la autonomía. Sigan repartiendo viviendas a amigos y aliados de la Campora”, apuntó también por su lado el diputado Gustavo Perret.

A las acusaciones sobre entrega de viviendas a “amigos” del oficialismo provincial también se sumaron el presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, y el senador Mauricio Sat (PJ).

Por su lado, el propio diputado denunciante, José Luis Ramón, le respondió a la vicegobernadora: “La cautelar busca evitar un daño institucional irreparable. La autonomía municipal es un valor central y descentralizar es clave para que los municipios crezcan, pero siempre dentro del marco de la Constitución y de las mayorías exigidas. No perdamos el foco de lo importante!”.

Ante esto, Casado respondió: "Excelente diputado. Me parece correcta su cautelar. El que se arrepintió en el camino de llamar a una constituyente, también lo sabía".

Audiencia por las elecciones de convencionales de San Rafael

La Suprema Corte de Justicia convocó a una audiencia de conciliaciación entre las partes para esta tarde a las 18 horas. Es decir, el denunciante José Luis Ramón, la Municipalidad de San Rafael y el Fiscal de Estado, Fernando Simón, para definir la realización de las elecciones de 24 convencionales municipales.

En caso de no lograr un acuerdo, el máximo tribunal convocará a un plenario para definir si se realizarán o no las elecciones de convencionales.

La acción judicial contra estos comicios fue presentada el 11 de enero, en plena feria judicial, ante la Secretaría de Competencia Originaria del alto tribunal. Ramón interpuso una acción de inconstitucionalidad acompañada de una medida cautelar para frenar la elección de 24 convencionales constituyentes.

El legislador de Protectora sostiene que el proceso debe “reorganizarse” por razones de transparencia y legitimidad. Entre sus principales argumentos, afirma que:

El proceso de selección de constituyentes se realizó por fuera del marco provincial.

Antes de avanzar con una reforma municipal debería modificarse la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades.

La ordenanza que convocó al poder constituyente no habría alcanzado los dos tercios de los votos del Concejo Deliberante.

Se omitió una consulta popular previa.

No corresponde unificar en un mismo acto la elección de concejales y de convencionales constituyentes.

Incluso advirtió que, de no adecuarse el procedimiento al marco normativo provincial, podría abrirse la puerta a conflictos institucionales de mayor escala.

El dictamen de Fiscalía de Estado

En su dictamen, Fiscalía de Estado consideró que existen elementos que vuelven “prima facie atendible” el planteo de inconstitucionalidad y justifican analizar la suspensión de la elección de convencionales.

Si bien reconoció una “deuda institucional” de la Provincia por no adecuar su Constitución al artículo 123 de la Constitución Nacional, advirtió que esa omisión no habilita a un municipio a autodeterminar su poder constituyente sin un marco provincial.

El organismo centró sus objeciones en tres ejes principales. Primero, señaló que Mendoza aún no reglamentó el alcance de la autonomía municipal, por lo que no existe un marco claro para avanzar en ese proceso.

En segundo lugar, cuestionó que la ordenanza que declaró la autonomía y convocó a la elección habría sido aprobada por mayoría simple en el Concejo Deliberante, cuando —por su trascendencia institucional— debería haberse exigido una mayoría agravada. Incluso equiparó el proceso a una reforma constitucional, para la cual se requieren estándares más estrictos.

El tercer punto fue la falta de una consulta popular previa y la ausencia de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, exigencia prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que podría afectar la vigencia de la norma y su eventual impugnación.

Finalmente, sobre el peligro en la demora, sostuvo que permitir la elección y luego declarar la inconstitucionalidad generaría un daño institucional mayor, por lo que pidió a la Corte una resolución urgente ante la proximidad del acto electoral.