15 de noviembre de 2025 - 09:10

Explosión en Ezeiza: el Ministerio bonaerense emitió fuertes advertencias y pidió extremar la precaución

Un explosión en el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, provocó una densa nube de humo y generó advertencias urgentes del Ministerio de Ambiente.

Foto:

Gentileza Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Impactante explosión e incendio en Ezeiza

Una impresionante explosión e incendio en un polo industrial sacuden a Ezeiza

Agentes de la policía india inspeccionan el lugar de una explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi, India. 

Conmoción en India: al menos 8 muertos y 19 heridos tras la explosión de un auto en Nueva Delhi

Por Redacción Mundo

Tras el incendio, el Ministerio de Ambiente bonaerense difundió un comunicado dirigido a todas las áreas próximas a la explosión. La cartera indicó que la población debía quedarse dentro de sus viviendas, manteniendo puertas y ventanas cerradas ante la presencia de humo proveniente del incendio registrado en Ezeiza.

El organismo además recomendó desactivar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior, y pidió evitar cualquier desplazamiento hacia la zona afectada. También remarcaron que no se deben registrar imágenes ni acercarse al lugar mientras los equipos técnicos continúan trabajando.

Para quienes se encontraran en la vía pública durante el episodio, el ministerio sugirió alejarse en dirección contraria al humo y, si no es posible refugiarse de inmediato, cubrir boca y nariz con un paño húmedo.

Las autoridades provinciales recordaron que, ante síntomas de intoxicación como tos, irritación ocular o de garganta, dolor de cabeza o dificultades respiratorias, se debe contactar al Centro Provincial de Toxicología al 0800-222-9911, el número oficial habilitado para estos casos.

El incidente incluyó múltiples explosiones que sacudieron el Polo Industrial de Carlos Spegazzini durante la noche, provocando un incendio de gran magnitud y dejando al menos 20 personas heridas, entre ellas un directivo que sufrió un infarto y una mujer embarazada afectada por la inhalación de humo.

Según los primeros reportes, el origen estaría relacionado con una empresa química o de agroquímicos, aunque el fuego alcanzó también fábricas vecinas como Plásticos Lagos. Las dotaciones de bomberos, junto con Defensa Civil, trabajan en el lugar.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como “confusa” y confirmó daños estructurales en viviendas: “Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio”, señaló, y agregó que se están evacuando familias de las zonas cercanas. También mencionó que no es posible confirmar ni descartar versiones sobre la caída de una aeronave.

