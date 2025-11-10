Conmoción en India: al menos 8 muertos y 19 heridos tras la explosión de un auto en Nueva Delhi

Una fuerte explosión en un vehículo sacudió este lunes una zona muy transitada de Nueva Delhi, capital de India. Alrededor de “ocho muertos y diecinueve heridos” fueron informados por las autoridades locales. El estallido generó pánico entre los presentes y provocó incendios en varios autos y mototaxis cercanos.
El hecho ocurrió cerca del histórico Fuerte Rojo, una zona turística importante del país. Según informó el jefe de bomberos AK Malik, las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos mientras equipos forenses y unidades antiterroristas trabajaban en el lugar para determinar el origen de la deflagración.
Explosión de un auto en India: imágenes y videos
El comisionado policial Satish Golcha dijo a la prensa que la explosión ocurrió a eso de las 19 horas (13.30 GMT). “Un vehículo que avanzaba a baja velocidad se detuvo en una luz roja. Luego explotó, y debido a esa explosión, los vehículos cercanos resultaron dañados”, explicó.
Al menos seis vehículos y tres mototaxis se incendiaron. La explosión ocurrió en una zona densamente concurrida, cerca del Fuerte Rojo, un edificio que mezcla la arquitectura persa con la india que es visitado durante todo el año por turistas.
El ministro del Interior de India se dirigió al lugar y declaró que se están investigando todas las posibilidades.
La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.
El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero provocó daños materiales en la zona.