10 de noviembre de 2025 - 14:53

Se reveló la identidad del "detective misterioso" en el Museo del Louvre tras el millonario robo

Se trata de un adolescente que había ido a visitar el museo con su familia. “Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar”, dijo tras contar su historia.

La foto que viralizó tras el robo en el Museo del Louvre.

Foto:

Thibault Camus / AP
Por Redacción Mundo

Pedro Elias Garzon Delvaux, fanático de Sherlock Holmes y Hercule Poirot, visitaba el lugar junto a su familia cuando una foto suya el día del robo recorrió las redes. Las teorías en internet lo convertían en un investigador encubierto o incluso en una creación de IA, pero el joven decidió mantener el misterio.

“No quería decir inmediatamente que era yo. Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar”, explicó.

“No sabíamos que había un robo”, asumió el joven

Para su primera entrevista en persona, Pedro recreó el look que lo hizo famoso: sombrero Fedora, chaleco Yves Saint Laurent, una chaqueta, corbata impecable, pantalones Tommy Hilfiger y un reloj ruso restaurado. Dijo que el Fedora era un homenaje al héroe de la Resistencia Francesa Jean Moulin.

La instantánea, pensada para registrar la escena del robo, mostraba tres policías junto a un auto plateado que bloqueaba la entrada del museo. A la derecha, el joven con traje de tres piezas parecía salido de una película de cine negro.

Pedro Elias Garzon Delvaux durante la entrevista
Pedro Elias Garzon Delvaux durante la entrevista con AP.

Las redes lo apodaron “el hombre del Sombrero” y lo convirtieron en protagonista de teorías y memes. Miles de usuarios buscaban conocer su identidad, e incluso, pretendían saber si a tan corta edad pertenecía al grupo de investigadores. Todo se veía como una típica película o novela francesa.

Pedro se divirtió observando las conjeturas hasta que decidió contar la verdad: simplemente había ido con su madre y su abuelo al museo, sin saber que ese día el Louvre estaba cerrado por el asalto. "Queríamos ir al Louvre, pero estaba cerrado. No sabíamos que había un robo”, relató.

