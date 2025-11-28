La internaron en las últimas semanas de embarazo: el delicado estado de salud de Rocío Marengo

A semanas de dar a luz, Rocío Marengo atraviesa una internación destinada a preservar su embarazo. Ella, acompañada por Eduardo Fort, permanece bajo supervisión constante luego de un control obstétrico que motivó su ingreso al Sanatorio Otamendi. El proceso se ha desarrollado en estos días previos al parto, donde los especialistas evalúan cada parámetro de la gestación.
El cuadro se enmarca en la semana 33, etapa en la que los médicos detectaron indicios que aconsejaron reposo absoluto para evitar contracciones y cualquier adelanto del nacimiento. La situación generó inquietud en su entorno digital, aunque Marengo optó por transmitir calma y mostrar que tanto ella como el bebé mantienen estabilidad clínica.
La imagen que compartió desde la cama del sanatorio reforzó ese mensaje al exhibir un ambiente sereno, con Fort a su lado y una atmósfera de control. También mencionó el peso estimado del bebé, de 2,45 kilos, y su crecimiento acorde a los parámetros típicos del desarrollo fetal.
El mensaje a sus seguidores
Entre sus publicaciones, Marengo reveló su estado emocional y la atención que deposita en cada señal del embarazo. “Hola a todos! Queremos contarles que con estoy re bien!! Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso quise evitar contar que estamos internados. Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Solo unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor!", escribió al explicar por qué la internación se mantuvo inicialmente en reserva.
Recordó además un episodio reciente que la obligó a permanecer en reposo por un hematoma: “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo ¿viste? Por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”.
Luego describió jornadas de cansancio profundo propias del tramo final de la gestación y reforzó la tranquilidad que le generan los movimientos del bebé: “Bebito patea, no saben lo divino que es, se porta bárbaro. Aparte le hablo, le digo: ‘Bebito, si estás bien, mandame una señal’. Pa pa, patadita”.
La situación judicial de su pareja
En paralelo a la internación, surgieron menciones vinculadas a la situación judicial de Eduardo Fort, señalada en Intrusos, donde se mencionó que fue declarado deudor alimentario. “La justicia falló en contra de él por el tema de los alimentos con los hijos que tuvo con Karina Antoniali, le debe un montón de plata hace un montón de tiempo”, sostuvo Karina Iavícoli. Sin embargo, ese aspecto quedó relegado ante la prioridad sanitaria que atraviesa la pareja.