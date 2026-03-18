"Sé que va a pasar": Catalina Gorostidi confesó la fantasía que tiene con un participante de Gran Hermano

La pediatra santafesina sorprendió con una frase que generó un enorme revuelo dentro de la casa de Gran Hermano.

Catalina Gorostidi volvió a quedar en el centro de la escena tras una confesión directa que no tardó en viralizarse y que reavivó su vínculo con Brian Sarmiento dentro del mundo de Gran Hermano Generación Dorada. La ex participante, fiel a su estilo frontal, expuso la fantasía que cumpliría si tuviera la oportunidad de regresar a la casa.

La situación se dio durante una emisión del stream All Access, donde comparte espacio con Tucu López y otros panelistas. El momento se produjo en plena charla distendida, cuando el reality ya atraviesa una etapa avanzada y crecen las especulaciones sobre posibles reingresos.

Catalina Gorostidi Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista. web Una confesión sin filtros que generó impacto inmediato En medio del programa, la pediatra santafesina sorprendió con una frase que marcó el tono de la conversación: “Si entro a la casa, voy a tener sexo con Brian”. La declaración, lanzada entre risas, provocó una reacción inmediata en el estudio. Lejos de relativizar sus dichos, Catalina reforzó su postura y dejó en claro que no se trataba de una ocurrencia pasajera. “Y no lo dudo, ¿eh? Sé que va a pasar”, afirmó con seguridad.

Cuando le consultaron cuánto tardaría en concretar ese acercamiento dentro del reality, respondió sin vacilar: “Dos, tres días. Yo no tendría problema”. La escena, atravesada por el humor y la complicidad, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del streaming.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Del Bosque Radio FM 89.1 (@del_bosque_radio) Un vínculo que comenzó fuera de las cámaras La exhermanita también aportó contexto sobre su relación con el exfutbolista, dejando en evidencia que el interés no es reciente. “Estuve con Brian antes de GH. Y después, cuando salí de GH, tuvimos unas cositas”, había revelado anteriormente. De este modo, confirmó que existe una historia previa que podría reactivarse en caso de coincidir nuevamente en el reality.