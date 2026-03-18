18 de marzo de 2026 - 21:07

"Sé que va a pasar": Catalina Gorostidi confesó la fantasía que tiene con un participante de Gran Hermano

La pediatra santafesina sorprendió con una frase que generó un enorme revuelo dentro de la casa de Gran Hermano.

La vuelta de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano.

La vuelta de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano.

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Por Redacción Espectáculos

Catalina Gorostidi volvió a quedar en el centro de la escena tras una confesión directa que no tardó en viralizarse y que reavivó su vínculo con Brian Sarmiento dentro del mundo de Gran Hermano Generación Dorada. La ex participante, fiel a su estilo frontal, expuso la fantasía que cumpliría si tuviera la oportunidad de regresar a la casa.

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La situación se dio durante una emisión del stream All Access, donde comparte espacio con Tucu López y otros panelistas. El momento se produjo en plena charla distendida, cuando el reality ya atraviesa una etapa avanzada y crecen las especulaciones sobre posibles reingresos.

Catalina Gorostidi
Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Catalina Gorostidi habría encontrado el amor en un futbolista.

Una confesión sin filtros que generó impacto inmediato

En medio del programa, la pediatra santafesina sorprendió con una frase que marcó el tono de la conversación: “Si entro a la casa, voy a tener sexo con Brian”. La declaración, lanzada entre risas, provocó una reacción inmediata en el estudio. Lejos de relativizar sus dichos, Catalina reforzó su postura y dejó en claro que no se trataba de una ocurrencia pasajera. “Y no lo dudo, ¿eh? Sé que va a pasar”, afirmó con seguridad.

Cuando le consultaron cuánto tardaría en concretar ese acercamiento dentro del reality, respondió sin vacilar: “Dos, tres días. Yo no tendría problema”. La escena, atravesada por el humor y la complicidad, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del streaming.

Un vínculo que comenzó fuera de las cámaras

La exhermanita también aportó contexto sobre su relación con el exfutbolista, dejando en evidencia que el interés no es reciente. “Estuve con Brian antes de GH. Y después, cuando salí de GH, tuvimos unas cositas”, había revelado anteriormente. De este modo, confirmó que existe una historia previa que podría reactivarse en caso de coincidir nuevamente en el reality.

Además, no escatimó elogios al referirse a él: “Siempre me pareció muy lindo, tiene mucho sex appeal. Es muy carismático”. Durante el programa, la producción mostró imágenes de Sarmiento dentro de la casa, lo que intensificó aún más sus comentarios. “Mirá, no puede ser tan bombonazo así, todo transpirado”, expresó entre risas.

Un mensaje directo y recuerdos de encuentros secretos

En tono pícaro, Catalina incluso le habló directamente: “Brian, estás jugando muy bien. ¿Cuándo vas a salir? Porque te estoy esperando”. La frase reforzó la idea de que su interés sigue vigente y no descarta retomar el vínculo.

También recordó cómo comenzó la historia entre ambos, con un encuentro que intentaron mantener en reserva. “Fui a Puerto Madero a conocerlo y no quería que me vieran. No quería que se sepa, así que fui toda encapuchada”, contó. Sobre esa experiencia, lanzó otra frase que no pasó desapercibida: “Es 10 de 10. Aparte es buen chabón. Posta”.

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