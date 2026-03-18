Revelan videos que complican a Luciana Martínez, ex de Gran Hermano acusada de "viuda negra"

Tres grabaciones comprometedoras muestras a los tres implicados: la famosa, su manager y el turista denunciante. Entre lo más llamativo, se observa caer ropa desde el tercer piso.

Luciana Martínez fue detenida por supuestamente emborrachar a un turista estadounidense y robarle sus pertenencias.

La investigación por el presunto robo a un turista estadounidense sumó elementos claves: varios videos de cámaras de seguridad que podrían comprometer a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, y a su mánager, Cristian Wagner. Las imágenes ya forman parte del expediente judicial.

El caso se centra en un hecho ocurrido en un hotel del barrio porteño de Palermo, donde la presunta víctima denunció haber sido atacada bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Ambos imputados declararon y rechazaron la acusación, al tiempo que señalaron al denunciante por “abuso sexual”.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba el turista, y donde Martínez y Wagner habrían llevado adelante un golpe bajo la modalidad viuda negra, dan cuenta de los movimientos que realizaron “antes, durante y después del presunto robo”.

Los videos que comprometen a Luciana Martínez El primer video marca las 6.52 de la madrugada, justo cuando la cámara muestra a los tres implicados en el tercer piso del hotel Smart. La exparticipante de GH llevaba gafas de sol en su rostro, mientras que Wagner presentaba algunos signos de ebriedad. Se tambaleó al descender del ascensor.

El turista, por su parte, llevaba una bandeja con tres copas y una botella de champagne. En su denuncia afirma que dentro del depto, Luciana lo llevó al baño para tener sexo, mientras que Wagner se quedó en el living y habría aprovechado para tirar las pertenencias de la víctima por el balcón hacia la vereda.