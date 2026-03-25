25 de marzo de 2026 - 12:02

Una de las grandes perdedoras de los premios Óscar 2026 llega al streaming: cuándo se estrena en HBO Max

Con Timothée Chalamet como protagonista, la película basada en una historia real no logró conquistar a la "élite" del cine.

La película, gran perdedora en los Oscar, que llega en abril a HBO Max.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de "Marty Supreme", la producción protagonizada por Timothée Chalamet que llegará a HBO Max el 24 de abril. Con nueve nominaciones en los Óscar 2026, pero sin llevarse ninguna estatuilla, su desembarco en la plataforma genera expectativa por el alcance que puede tener fuera del circuito de premios.

La película sobre la historia del mejor jugador de Ping Pong se sumará a HBO Max.
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Dirigida por Josh Safdie y producida por A24, la película propone una historia intensa dentro de un universo poco explorado: el competitivo mundo del ping pong profesional. Lejos de un relato deportivo clásico, la trama se inclina hacia lo psicológico, con un protagonista marcado por la ambición, las apuestas y la necesidad de reconocimiento.

Basada en una historia real del ping pong y se ve en HBO Max

Inspirada libremente en el jugador Marty Reisman, la historia sigue a un joven decidido a triunfar en un ámbito subestimado. Su recorrido, cargado de excesos y decisiones cuestionables, lo acerca más a figuras del cine como el antihéroe de El lobo de Wall Street que a los típicos ídolos deportivos.

Embed - Marty Supreme | Official Trailer HD | A24

Uno de los aspectos más comentados fue su relación con el personaje interpretado por Gwyneth Paltrow, que generó debate por la diferencia de edad dentro de la historia. A eso se sumó un final que dividió opiniones: mientras algunos lo consideran una resolución débil, otros valoran el cierre como parte de su propuesta incómoda.

Su paso por la temporada de premiaciones

El recorrido por la temporada de premios tampoco estuvo exento de polémica. A pesar de su favoritismo inicial, la película no obtuvo premios en los Óscar. También, consiguió once nominaciones en los premios BAFTA.

Timothée Chalamet en los Oscar.
Timothée Chalamet en los Oscar.

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A nivel individual, Timothée Chalamet ganó el premio a Mejor Actor en Comedia o Musical en los Globos de Oro, así como el galardón a Mejor Actor en los Critics Choice Awards y el premio Astra por su interpretación.

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