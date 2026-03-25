25 de marzo de 2026 - 12:04

Disney apuesta por un nuevo live action de una legendaria princesa con un giro inesperado en sus protagonistas

La producción busca explicar qué pasa después del "Felices por siempre" con los personajes secundarios.

En la foto, el live action de Cenicienta con Lily James estrenado en 2015

En la foto, el live action de Cenicienta con Lily James estrenado en 2015

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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El proyecto lleva por título “The Stepsisters” y funcionará como un spin-off de Cenicienta, centrado en Anastasia y Drizella, las hermanastras del clásico cuento. A diferencia de versiones anteriores, esta nueva película buscará alejarse del rol de “villanas” para mostrar una mirada más humana, con tintes de comedia y musical.

La nueva producción estará basada en las hermanastra de Cenicienta.
La nueva producci&oacute;n estar&aacute; basada en las hermanastras de Cenicienta. En la foto, el live action con Lily James estrenado en 2015.

La nueva producción estará basada en las hermanastras de Cenicienta. En la foto, el live action con Lily James estrenado en 2015.

La dirección estará a cargo de Akiva Schaffer, conocido por su trabajo en Chip 'n Dale: Rescue Rangers, mientras que el guion fue reescrito por Dan Gregor y Doug Mand, a partir de una versión inicial de Michael Montemayor. La producción estará en manos de Ali Bell junto al equipo de Disney Live Action.

Una historia que cambia el punto de vista

Según los primeros detalles, la trama seguirá la vida de las hermanastras desde su infancia hasta los años posteriores al matrimonio de Cenicienta. El foco estará puesto en cómo intentan redefinir su lugar tras quedar a la sombra del “final feliz” de su hermanastra, explorando sus frustraciones, aspiraciones y posibles redenciones.

Por ahora, no hay confirmaciones sobre el elenco ni fecha de estreno. Tampoco se sabe si personajes centrales como Cenicienta o el príncipe tendrán participación directa en la historia.

Disney y su nueva fórmula con personajes secundarios

El proyecto se alinea con la estrategia reciente de Disney de reinterpretar a sus antagonistas y figuras secundarias, como ya ocurrió con Maléfica y Cruella, que ofrecieron versiones más profundas de personajes originalmente presentados como villanos.

En paralelo, el auge de los live action sigue consolidándose como una de las grandes apuestas del cine comercial, reimaginando historias clásicas para nuevas audiencias. Con The Stepsisters, Disney no solo revisita un cuento conocido, sino que intenta resignificarlo desde un lugar más actual y cercano al público.

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