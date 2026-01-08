8 de enero de 2026 - 11:24

Todo listo para el festival Jazz en el Lago: cuáles son los grupos seleccionados

El festival, que ya forma parte del calendario cultural del verano, se desarrollará en el Lago del Parque entre el 21 y 23 de este mes.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Parque General San Martín volverá a ser escenario de uno de los encuentros musicales más esperados del verano mendocino. Del miércoles 21 al viernes 23 de enero de 2026 se realizará una nueva edición del festival Jazz en el Lago del Parque, con entrada libre y gratuita, reafirmando su compromiso con la música local y con la puesta en valor del jazz.

Leé además

la ruta de los festivales: fechas, artistas y precios para ir agendado los shows del verano

La ruta de los festivales: fechas, artistas y precios para ir agendado los shows del verano

Por Daniel Arias Fuenzalida
Fuerte cruce entre un grupo folclórico y el conductor del Festival de Deán Funes en Córdoba.

"Irrespetuoso e irresponsable": feroz cruce entre Los 4 de Córdoba y el conductor del Festival de Deán Funes

Por Redacción Espectáculos

Las tres jornadas comenzarán a las 21, en un escenario especialmente montado sobre el lago, frente a las playas del Museo Cornelio Moyano. Allí se darán cita distintas formaciones seleccionadas a partir de una convocatoria abierta impulsada por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, que despertó un amplio interés entre músicos y agrupaciones del género.

image

Los grupos de jazz seleccionados por el festival

De acuerdo con las bases y condiciones establecidas, un jurado integrado por Sebastián Ladrón de Guevara, en representación de la Subsecretaría de Cultura; Beatriz Zalazar, por el Sindicato de Músicos de Cuyo, y Cristian Rojas Vergara, por el Movimiento de Músicos Mendocinos, fue el encargado de definir la grilla artística. En esta edición participarán Cuchiarelli Cuarteto, Zequech, Brassass, The Capybaras Music, Albertina Crescitelli Ensemble, Lola B. Jazz Quartet, Somos Más, el trío Acosta-Casciani-Páez y Black Root Esencia, propuestas que reflejan la diversidad estilística del jazz actual en la provincia.

Además, quedaron designadas como formaciones suplentes Tiempo de Jazz, Swingueando Tango y Elmer Meza Jazz, que también formaron parte del proceso de selección y podrán incorporarse a la programación ante cualquier eventualidad.

Con una programación que combina el jazz tradicional con fusiones contemporáneas, Jazz en el Lago del Parque se consolida una vez más como una cita ineludible del verano mendocino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la escuela de rock mario matar ofrece talleres de verano para los amantes de la musica

La Escuela de Rock Mario Mátar ofrece talleres de verano para los amantes de la música

Por Redacción
El actor Joe Keery, quien interpreta a Steve en Stranger Things, se presentará para tocar su éxito End of Beginning en Argentina.

El actor de Stranger Things que viene a Argentina tras romper un ranking mundial con su música

Por Cristian Reta
Este jueves 8 de enero arranca en Córdoba el Festival Nacional de Jesús María 2026

Empieza el Festival de Jesús María 2026: la grilla de artistas día por día

Por Redacción Espectáculos
El grupo de mamis tóxicas del que formaban parte Hilary Duff y Ashley Tisdale.

Qué pasó entre Ashley Tisdale y Hilary Duff en el "grupo de mamis tóxicas"

Por Redacción Espectáculos