Todo listo para el festival Jazz en el Lago: cuáles son los grupos seleccionados

El festival, que ya forma parte del calendario cultural del verano, se desarrollará en el Lago del Parque entre el 21 y 23 de este mes.

El Parque General San Martín volverá a ser escenario de uno de los encuentros musicales más esperados del verano mendocino. Del miércoles 21 al viernes 23 de enero de 2026 se realizará una nueva edición del festival Jazz en el Lago del Parque, con entrada libre y gratuita, reafirmando su compromiso con la música local y con la puesta en valor del jazz.

Las tres jornadas comenzarán a las 21, en un escenario especialmente montado sobre el lago, frente a las playas del Museo Cornelio Moyano. Allí se darán cita distintas formaciones seleccionadas a partir de una convocatoria abierta impulsada por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, que despertó un amplio interés entre músicos y agrupaciones del género.

image Los grupos de jazz seleccionados por el festival De acuerdo con las bases y condiciones establecidas, un jurado integrado por Sebastián Ladrón de Guevara, en representación de la Subsecretaría de Cultura; Beatriz Zalazar, por el Sindicato de Músicos de Cuyo, y Cristian Rojas Vergara, por el Movimiento de Músicos Mendocinos, fue el encargado de definir la grilla artística. En esta edición participarán Cuchiarelli Cuarteto, Zequech, Brassass, The Capybaras Music, Albertina Crescitelli Ensemble, Lola B. Jazz Quartet, Somos Más, el trío Acosta-Casciani-Páez y Black Root Esencia, propuestas que reflejan la diversidad estilística del jazz actual en la provincia.

Además, quedaron designadas como formaciones suplentes Tiempo de Jazz, Swingueando Tango y Elmer Meza Jazz, que también formaron parte del proceso de selección y podrán incorporarse a la programación ante cualquier eventualidad.