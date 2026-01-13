Tras su paso por MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal debutó en Escuela de Cocina

Ni bien se confirmó su eliminación de MasterChef Celebrity , los rumores de que Eugenia Tobal estaba cerrando su llegada oficial a Canal 9 comenzaron a tomar fuerzas, sobre todo por su rol de conductora en un programa que pelea directamente por la audiencia del reality que conduce Wanda Nara.

Semanas atrás, Juan Etchegoyen adelantó que la conocida actriz estaba en una negociación avanzada con la productora Kuarzo para ser la nueva conductora de Escuela de Cocina , el ciclo que llevaba al frente Jimena Monteverde . Su primera aparición fue este lunes 12 de enero.

Con la llegada de Eugenia Tobal , Canal 9 buscaba ocupar el espacio que quedo en la grilla de programación tras el reciente pase de la cocinera a El Trece.

La mayor duda, era saber el equipo de Tobal en su nuevo programa, ya que Monteverde se traslado al canal del solcito con todo su elenco. El único que se quedó fue Roberto Ottini , quien fue parte del debut de la ex concursante de MasterChef Celebrity.

Tras la salida de Jimena Monteverde , quien actualmente está al frente de La cocina rebelde en El Trece , la actriz de 50 años, tomó su lugar junto a Ottini a las 17:00 hs, de lunes a viernes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2010859179854967163&partner=&hide_thread=false Así fue el debut de Eugenia Tobal en la conducción de #EscuelaDeCocina pic.twitter.com/MIgLqrxszp — emi (@eeemiliano) January 12, 2026

"¡Qué lindo estar acá! Estoy muy feliz, tano. Muchas gracias por el recibimiento en Escuela de cocina", expresó Eugenia Tobal al ingresar al estudio.

"Le quiero agradecer a a productora y al canal que me llamaron para estar acá, y a todos ustedes. Estoy feliz de hacer este programa", agregó.

Eugenia Tobal Eugenia Tobal debutó en Escuela de Cocina. web

"Vas a tener un programa para divertirte, aprender recetas, cocinar y sorprenderte", concluyó laconductora, que si bien no tendrá que pelear codo a codo con Wanda Nara, comparte el público, lo que ya la enfrenta a Telefe.