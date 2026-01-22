¿Una tercera en discordia?: la supuesta amante de Mauro Icardi lo acusó de "psicópata"

Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, profundizó el conflicto entre jugador y Wanda Nara, al difundir capturas de supuestas conversaciones privadas con el futbolista. La influencer y vedette uruguaya intervino en medio de los cruces recientes entre la expareja aportando material que, según ella, demuestra contactos reiterados por parte del delantero.

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones. La reaparición de la supuesta amante de Mauro Icardi La reaparición de Rey se dio luego de que Icardi negara mantener comunicaciones frecuentes con Wanda Nara, mientras ella difundía chats privados que evidenciaban intercambios recientes. En ese contexto, la uruguaya publicó historias en redes sociales con capturas de pantalla que mostrarían llamados realizados por Icardi en noviembre de 2025, contactos que, de acuerdo a su versión, no fueron respondidos. Junto a esas imágenes, lanzó una dura calificación dirigida al futbolista: "No me quiero meter, pero la verdad que es un psicópata", escribió, sumando tensión a un conflicto ya cargado de acusaciones cruzadas.

Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/DG0fSyzpGd — América TV (@AmericaTV) January 23, 2026 Además de exponer supuestos mensajes, Rey se dirigió directamente a Wanda Nara con palabras de respaldo. “Te comprendo, mujer W. Él sigue insistiendo en otros lados. No solo con vos, también conmigo. En fin, no me meto más”, expresó, dejando en claro su alineamiento dentro de la disputa. Sus publicaciones incluyeron también comentarios irónicos hacia la China Suárez, actual pareja de Icardi, y mensajes explícitos de apoyo a Wanda como “Aguante reina”.

Las críticas de Rey no se limitaron al futbolista. En otro de sus mensajes apuntó contra el entorno personal de Icardi con una frase contundente: “Todo en la vida no se puede tener, solo puede estar con migajeras, adictas y brujas”, en referencia a personas cercanas al jugador. Estas declaraciones reavivaron debates en redes y medios, donde su figura volvió a ser asociada a uno de los capítulos más conflictivos del vínculo entre Icardi y Nara.

Desde cuando es conocida la vedette uruguaya La exposición mediática de Natasha Rey no es nueva. En julio de 2025 había participado en el programa LAM, donde relató en detalle el vínculo virtual que mantuvo con el futbolista y el impacto que tuvo en su vida personal. "Me reaccionaba las historias. Desde el año 2021, más o menos. Me hablaba por redes, era un intercambio hot y no lo voy a negar porque en esos años lo hice", sostuvo entonces, contextualizando el inicio del contacto.