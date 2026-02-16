Video: momentos de terror se vivieron en el fútbol de Uruguay tras un fuerte choque de cabezas

En pleno partido del Apertura del fútbol, entre Danubio y Boston, chocaron Ivo Costantino y Martín González. El primero, que es argentino, quedó inconsciente

Fútbol. El jugador argentino Ivo Costantino yace en el piso tras golpearse por causalidad con Martín González

Un violento choque de cabezas que tuvo como protagonista al jugador argentino Ivo Costantino generó una situación de máxima tensión en el partido entre Danubio y Boston River, correspondiente al Torneo Apertura del fútbol uruguayo.

Los compañeros y rivales del futbolista pidieron asistencia médica de manera urgente al percibir que Costantino no respondía. El personal médico ingresó al terreno de juego y trabajó durante varios minutos para estabilizar al jugador. Finalmente, Costantino fue inmovilizado y trasladado en ambulancia para someterse a una evaluación más exhaustiva.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los aficionados. Martín González, quien también estuvo involucrado en el choque, recibió atención médica y dejó el campo con la cabeza vendada, aunque se encontraba consciente.