Video: momentos de terror se vivieron en el fútbol de Uruguay tras un fuerte choque de cabezas

Un violento choque de cabezas que tuvo como protagonista al jugador argentino Ivo Costantino generó una situación de máxima tensión en el partido entre Danubio y Boston River, correspondiente al Torneo Apertura del fútbol uruguayo.
El suceso ocurrió en el segundo tiempo, cuando el delantero Ivo Costantino y el defensor Martín González disputaron un balón aéreo con gran intensidad. El impacto resultó frontal y dejó a Costantino, ex Belgrano, desplomado en el césped, lo que provocó una rápida reacción de los jugadores en el campo.
Los compañeros y rivales del futbolista pidieron asistencia médica de manera urgente al percibir que Costantino no respondía. El personal médico ingresó al terreno de juego y trabajó durante varios minutos para estabilizar al jugador. Finalmente, Costantino fue inmovilizado y trasladado en ambulancia para someterse a una evaluación más exhaustiva.
Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los aficionados. Martín González, quien también estuvo involucrado en el choque, recibió atención médica y dejó el campo con la cabeza vendada, aunque se encontraba consciente.
Después del partido, el club Danubio emitió un comunicado para tranquilizar a los seguidores, asegurando que Ivo Costantino se encontraba estable, aunque bajo observación médica como parte del protocolo habitual en estos casos. Se destacó que los estudios neurológicos y las primeras horas posteriores al golpe son cruciales para descartar cualquier complicación.