Mediante un comunicado, la entidad precedida por Claudio Tapia sostiene que la medida es un "capricho" del Gobierno.

La AFA anunció que irá a la Justicia para evitar someterse a una veeduría.

Luego de la solitud de pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que se designen veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades vinculadas a corrupción, el ente rector del fútbol salió al cruce: anticipó que irán a la Justicia para evitar el pedido, medida que califican como un "capricho" del Gobierno.

En el comunicado que lleva la firma de Claudio "Chiqui" Tapia, la AFA sostiene que hay una contradicción en el argumento de la IGJ de que la veeduría no implica una sanción ni interferencia en el manejo y administración de la casa madre: "Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho. Y si es un capricho, lo único grave aquí es la utilización política de un organismo de control".

"La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley. Por eso, en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto", anunciaron.

"El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas", suma el texto.

Sobre el final pregunta: "Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de "graves irregularidades" si, según sus propios términos, solo está recolectando información?".