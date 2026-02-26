26 de febrero de 2026 - 13:44

La AFA anunció que irá a la Justicia para evitar someterse a una veeduría

Mediante un comunicado, la entidad precedida por Claudio Tapia sostiene que la medida es un "capricho" del Gobierno.

Los Andes | Redacción Política
En el comunicado que lleva la firma de Claudio "Chiqui" Tapia, la AFA sostiene que hay una contradicción en el argumento de la IGJ de que la veeduría no implica una sanción ni interferencia en el manejo y administración de la casa madre: "Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho. Y si es un capricho, lo único grave aquí es la utilización política de un organismo de control".

"La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley. Por eso, en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto", anunciaron.

"El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas", suma el texto.

Sobre el final pregunta: "Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de "graves irregularidades" si, según sus propios términos, solo está recolectando información?".

"La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial", concluye el comunicado.

La Inspección General de Justicia a cargo de Daniel Vitolo busca recabar información que la AFA le negó a la Justicia. Se centran en:

  • Análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025.
  • Auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
  • Revisión de las relaciones comerciales y financieras con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.
