Copa Libertadores: Sobre la hora, Estudiantes logró un triunfo clave en Paraguay y se ilusiona con los cuartos

Con un gol agónico de Ascacibar de penal, el Pincha se impuso por la mínima a Cerro Porteño, que especuló y cortó su invicto. La serie se definirá en La Plata, donde Estudiantes buscará sellar el pase a cuartos de final.

El Pincha con un gol agónico de penal se impuso sobre la hora en Asunción y sumó un triunfazo.

Estudiantes venció 1 a 0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Eduardo Domínguez se llevó un premio tardío gracias a un penal convertido por Santiago Ascacibar a los 97 minutos, lo que le permite llegar con ventaja a la revancha en La Plata.

El desarrollo fue trabado y con escasa profundidad. El local cedió la iniciativa y esperó en su campo, replegado y sin riesgos. El Pincha asumió el protagonismo, pero le costó generar peligro. Cerro bloqueó los circuitos de juego, especialmente en los intentos de Cristian Medina, Edwuin Cetré y Tiago Palacios. A los 14 minutos, una estadística expuso el planteo: los paraguayos llevaban apenas 30 pases, contra más del cuádruple de su rival, aunque muchos fueron entre los defensores.

¡LO GRITA EL PUEBLO PINCHARRATA! Ascacíbar no falló y Estudiantes le ganó 1-0 a Cerro Porteño en la ida de los octavos de final.

Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xa7TBpBrl0 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 14, 2025 El primer remate al arco llegó recién a los 22 minutos, cuando Santiago Arzamendia probó desde afuera y exigió una buena respuesta de Alexis Martín Arias. A pesar de ese intento, el partido se mantuvo con ritmo lento, sin llegadas claras y con los arqueros como espectadores. Estudiantes intentó con remates lejanos de Cetré, Ascacibar y Alexis Castro, pero ninguno logró romper el cero antes del descanso.

El segundo tiempo no varió demasiado. Ignacio Aliseda generó la primera aproximación con un desborde que controló Muslera sin complicaciones. Guido Carrillo fue el más peligroso de Estudiantes, con un cabezazo apenas desviado a los 50' y otro intento tras un córner que no encontró destino.

image Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño Gentileza. El duelo parecía encaminarse al empate, hasta que a los 89 minutos Wilder Viera tuvo una chance inmejorable para el local, pero Muslera salvó a Estudiantes. En la última jugada, un penal sobre Carrillo le dio la posibilidad al Pincha, y Ascacibar no falló desde los doce pasos.