River Plate visita a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores: a que hora y por dónde verlo

River Plate se mide con Libertad de Paraguay por el primer duelo de octavos de final de la Copa Libertadores. Será este jueves a las 21.30 horas.

Este jueves por la noche en Paraguay, River Plate disputa el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata de la competición donde Marcelo Gallardo pone todas sus fichas, y la obsesión del hincha Millonario. El rival será Libertad, desde las 21.30 horas.

Varias semanas han transcurrido desde el arranque de la segunda parte del año futbolístico del elenco de Núñez, y la hora de la verdad finalmente se presenta delante de sí. Los dirigidos por el Muñeco tendrán que dar el paso al frente para seguir alimentando los deseos continentales, a pesar de las bajas y los cambios.

El entrenador no tuvo una semana tranquila, debido a la confirmación de la rotura de ligamentos de Germán Pezzella, que dejó diezmada a la defensa. Casi sin opciones, será el momento para que Sebastián Boselli sea titular junto con Paulo Díaz en una zaga impensada algunas semanas atrás.

En la mitad del campo aparecen las dudas, teniendo en cuenta que Gallardo no quedó conforme con el rendimiento del juvenil Santiago Lencina, a quien sacaría del once inicial. Su lugar se lo disputan Juan Fernando Quintero y Giuliano Galoppo, con características diferentes. En caso de elegir al colombiano, River iría con un 4-3-3, pero si juega el exBanfield el sistema cambiaría a un 4-4-2.

Adelante, la buena noticia pasa por la recuperación de Sebastián Driussi, que ocupará un lugar en el banco de los suplentes y podría sumar algunos minutos si el trámite lo permite.