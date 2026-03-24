24 de marzo de 2026 - 19:26

Néstor Lorenzo no citó a Sebastián Villa para la fecha FIFA

"Analizamos la competencia en su puesto y decidimos no incluirlo", dijo el DT del equipo de fútbol cafetero sobre el astro de La Lepra

Fútbol. Sebastián Villa es el jugador más importante de Independiente Rivadavia, líder del grupo B del campeonato nacional

Fútbol. Sebastián Villa es el jugador más importante de Independiente Rivadavia, líder del grupo B del campeonato nacional

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Fútbol. El entrenador de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, detalló los motivos que orientaron la lista de convocados para los partidos amistosos próximos ante Croacia y Francia, destacando la importancia de estos duelos de cara al Mundial de 2026 y justificando la ausencia de jugadores como el astro de Independiente Rivadavia Sebastián Villa.

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En declaraciones entregadas al medio Radio Caracol Noticias (RCN), Lorenzo subrayó que ambos encuentros materializan el deseo de competir con rivales de primer orden. Según el entrenador argentino: “Competir contra los mejores nos va a exigir a levantar ese nivel”. En ese sentido, la inclusión de Croacia y Francia responde no solo a la búsqueda de diferentes escuelas futbolísticas, también al reto de abordar estilos y exigencias propias de un contexto europeo, a diferencia de los cotejos previos frente a Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En cuanto a Sebastián Villa, Lorenzo precisó que el jugador fue bloqueado para esta convocatoria, un procedimiento preliminar que incluye entre 50 y 60 futbolistas con el fin de facilitar eventuales citaciones, por primera vez durante su ciclo. Dentro de ese proceso, al jugador se le gestionó la visa necesaria para participar en los amistosos, aunque finalmente no fue convocado. El técnico afirmó: “Se le tramitó la visa porque podía ser convocado, pero luego analizamos la competencia en su posición y decidimos no incluirlo. Es un jugador que volvió a estar en el espectro de la Selección”.

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