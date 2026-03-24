24 de marzo de 2026 - 20:40

Dogos y Pampas son los dueños absolutos de la competencia de franquicias

La próxima ronda de partidos tendrá dos imperdibles de alto impacto que protagonizarán el quince cordobés y Capibaras XV y el team porteño con rugby Selknam.

Un lindo partido de rugby protagonizaron los brasileños de Cobra y Pampas, el actual líder.

Un lindo partido de rugby protagonizaron los brasileños de Cobra y Pampas, el actual líder.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Completa se disputó la quinta fecha del torneo Súper Rugby Américas, donde los elencos de Dogos de Córdoba y de Pampas son los únicos lideres de la competencia. Segundo marcha tarucas de Tucumán y cierra el podio la franquicia del Litoral, Capibaras XV.

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Los resultados de la Quinta fecha fueron

Dogos XV 32-22 Peñarol

Selknam 27-17 Capibaras XV

Yacaré XV 22-28 Tarucas

Cobras 19-49 Pampas

Posiciones

1° Dogos XV 21

2° Pampas 21

3° Tarucas 18

4° Capibaras 15

5° Peñarol 10

6° Selknam 10

7° Yacaré XV 5

8° Cobras BR 5

Lo que viene

En el torneo de Súper Rugby Américas se disputará la Sexta fecha con estos partidos

Viernes 27/3 Tarucas vs Cobras

Viernes 27/3 Peñarol vs Yacare XV

Sábado 28/3 Selknam vs Pampas

Lunes 30/3 Dogos XV vs Capibaras XV

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