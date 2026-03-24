Dogos y Pampas son los dueños absolutos de la competencia de franquicias

Completa se disputó la quinta fecha del torneo Súper Rugby Américas, donde los elencos de Dogos de Córdoba y de Pampas son los únicos lideres de la competencia. Segundo marcha tarucas de Tucumán y cierra el podio la franquicia del Litoral, Capibaras XV.
Selknam 27-17 Capibaras XV
Posiciones
1° Dogos XV 21
2° Pampas 21
3° Tarucas 18
4° Capibaras 15
5° Peñarol 10
6° Selknam 10
7° Yacaré XV 5
8° Cobras BR 5
Lo que viene
En el torneo de Súper Rugby Américas se disputará la Sexta fecha con estos partidos
Viernes 27/3 Tarucas vs Cobras
Viernes 27/3 Peñarol vs Yacare XV
Sábado 28/3 Selknam vs Pampas
Lunes 30/3 Dogos XV vs Capibaras XV