Súper Rugby: Selknam frenó a Capibaras XV en Santiago

En la ciudad de Santiago por la quinta fecha del Súper Rugby Américas 2026, Selknam jugó un gran partido, marcó en los momentos importantes y obtuvo una muy buena victoria ante Capibaras XV por 27-17. El único puntero de la competencia de franquicias es el elenco de Dogos XV de Córdoba.

En otro juego de la fecha, Tarucas se impuso a Yacaré XV por 28 a 22.

El que arrancó el partido sumamente metido fue el elenco argentino ya que en un puñado de minutos ya había conseguido la primera conquista del partido en manos de Gino Dicapua.

A pesar de esto, durante los primeros 40 minutos de juego, el equipo chileno fue el que más intentó y más veces pudo llegar al ingoal contrario en manos de Javier Carrasco, Rodrigo Fernández y Nicolás Saab.

el litoral Rugby. Muy disputado fue el lance entre los Selknams y Capibaras XV El Litoral

El comienzo del complemento fue diferente ya que ambos conjuntos cometieron algunos errores pero la indisciplina de Selknam fue superior y cometió penales que puso a Capibaras XV en el partido por la buena patada de su apertura, Ignacio Dogliani. Los chilenos pudieron reaccionar con una buena acción ofensiva y Álvaro Castro pudo apoyar su conquista.

A partir de ese momento, el partido entró en una meseta donde los equipos no pudieron hacer pie, le costó hilvanar jugadas en ataque y eso se mostró en que no se modificó el resultado. Cuando faltaban menos de 10 minutos de juego, Juan Bautista Baronio metió un gran penal y puso misterio al resultado final.

Selknam hizo sus deberes para defender y con un penal de Matías Garafulic a segundos del final, puso el 27-17 final para decretar una nueva victoria de Selknam. Este triunfo será recordado en este Súper Rugby Américas 2026 ya que es la primera caída de una franquicia argentina ante una del exterior.

El cruce entre Capibaras y Selknam dejó una consecuencia directa sobre la tabla de posiciones del torneo. A esta altura del Súper Rugby Américas, cada resultado empezó a condicionar no solo la pelea de arriba, sino también el reordenamiento de los equipos que buscan afirmarse en la mitad del campeonato.

Para Capibaras, el viaje a Chile representó una nueva medida para sostener competitividad fuera de casa y seguir sumando en una primera experiencia internacional que viene dejando señales positivas. Para Selknam, en tanto, la localía aparecía como una chance importante para hacerse fuerte en Santiago y modificar su lugar en las posiciones.

Posiciones Súper Rugby

El torneo de franquicias es liderado por Dogos XV con 21 puntos, segundo está Pampas con 16, tercero es Capibaras XV con 15; cuarto marcha Tarucas 13; quinto sigue Peñarol con 10 unidades, sexto está Selknam con 10; séptimo se ubica Cobras de Brasil con 5 y cierra la tabla Yacaré XV con 4 puntos.